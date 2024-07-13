高雄轎車卡平交道柵欄動彈不得 自強號「擦撞車頭」影響近3千名旅客

高雄市一輛轎車今晚8時許行經高雄市路竹南平交道時，剛好柵欄放下，轎車卡在軌道和柵欄之間，動彈不得，適台鐵386車次一列北上山線往台中的自強號列車駛過，擦撞轎車頭，造成駕駛受傷，幸意識清楚被送醫治療，列車因事故停靠現場，影響2905名旅客，9班次列車，平均延誤75分鐘。

鐵路警察局高雄分局指出，今晚8時許接獲高雄市110通報，指一輛轎車與新自強號386次列車於高雄市路竹南平交道發生碰撞，警方隨即派員前往查處。

鐵警指出，根據路竹站於8時11分回報，轎車駕駛雖受傷，但意識清楚，已送醫治療，將調閱監視器，釐清事發始末。

台鐵表示，這起意外事故影響旅客2905名，列車9班次，平均延誤75分鐘；有旅客抱怨「三寶駕駛害我現在還不能回家」。

警方呼籲，依據道路交通管理處罰條例第54條規定， 汽車駕駛人駕車在鐵路平交道不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越或於在 無看守人員管理或無遮斷器、警鈴及閃光號誌設備之鐵路平交道，設有警告標誌或跳動路面，不依規定暫停，逕行通過，處1萬5000元至9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

此外，若因而肇事者，吊銷其駕駛執照，呼籲民眾路過平交道，要停看聽。