燒了6天半...苗栗市垃圾場大火延燒1公頃 消防灌救到今日終於滅火

苗栗市西山垃圾場7月7日凌晨起火，消防人員冒著天氣高溫灌救，今天下午4點撲滅，這場大火延燒約1公頃，燒毀約150噸廢家具，一度PM2.5超標， 動空氣汙染警報，沒有造成人員傷亡。

苗栗市長余文忠第一時間感謝鄉親連日來的體諒，更感恩縣消防局第一救災救護大隊長鄭勝峰及消防弟兄與義消夥伴們夜以繼夜日的辛勞，公所將會致贈10萬元的加菜金。

西山垃圾場大火從7日凌晨4點18分接獲報案，到今天下午4點滅火，縣府消防局晚間公布，6天半共出動消防車108車次、消防225人次、義消70人次、挖土機26輛次，及空中勤務總隊直升機1架次，燃燒面積約1公頃。

消防局指出，西山垃圾場大火是廢家具暫置區全面燃燒，延燒到下方早期掩埋的垃圾，消防人員冒著連日來高溫，部署水線配合直升機灑水，挖土機開挖灌救，並開闢防火巷侷限火勢，6天半的時間終於滅火了。

余文忠說，西山垃圾場廢家具暫置區去年11月20日也曾發生大火，當時的火災延燒了5天才被完全撲滅。這次火災發生研判疑似是連日來天氣炎熱，垃圾蓄積已久，內部生物發酵熱無法排出起火燃燒，導致另一區堆積的廢家具內部產生沼氣，進而引發火災。

2次大火感謝消防局迅速反應，出動了大量的消防人員和車輛趕赴現場進行灌救。市公所也出動員大型機具開挖協助撲滅火勢，市公所將在掩埋場周邊增設24小時智慧監控系統，定期進行安全檢查和巡視，加強對垃圾處置流程的管理和指導，及加強人員培訓，提高處置過程中的安全性和效率，建立即時反應SOP，如發現異常立即通報相關單位，同時提醒市民注意。

余文忠表示，市公所已和縣府環保局，向中央提出整頓計畫，希望可以盡快落實，降低類似意外再次發生的風險，並將更加積極投入掩埋場的重新整頓工作，加強對於廢家具等易燃物料的管理和處置，以確保安全衛生。