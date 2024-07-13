幼兒園狼師身陷司法仍任職 北市府：舊法調查期間無停職規定

北市某幼兒園長兒子涉嫌性侵多名女童，綠營議員今質疑，前年有家長報案，該名狼師正接受司法調查卻持續任職，批市府無相應作為，導致仍有孩童受害。教育局說，2018年施行舊制教保服務人員條例，無調查期間停職規定，去年7月再獲園方通報，8月即以3月新制，幼兒園未依規定暫時停聘、停職或停止契約執行，罰30萬元。

議員何孟樺指出，2022年7月首次有受害兒童家長向警方報案，警方與教育局都赴該園調閱監視器，卻未查獲證據而作罷。幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例去年3月施行後，教育局仍無額外通知幼兒園停聘加害人，等到同年7月加害人被羈押、離職，才裁罰該園「應停聘而未停聘」，並於10月廢止設立許可。

她認為，教育局未明確、額外通知幼兒園要停聘加害人，使他於事發後還能在該園任職長達1年，即使新法上路，明確要求須停聘後，加害人還是在同一幼兒園任職4個月。

議員簡舒培則說，該名狼師2022年12月就有家長報案正接受司法調查，同時間又有家長有事晚點接小孩，孩子晚上反映遭該師猥褻，質疑「為什麼老師當時在司法調查時，園長不告訴家長，還讓他在園工作？」她質疑，對於園方持續招生、狼師持續任職等，市府沒任何相應作為，才讓家長持續把孩童送到該園上課。

她表示，教育局一直強調2022年狼師涉案未被起訴，但她說，刑事跟行政是兩回事，司法調查是釐清嫌疑人有無刑事責任，但幼兒園發生疑似侵害孩童權益的案件時，身為主管機關的教育局在行政調查、稽查、警示家長，甚至有必要應直接要求該園停止，靜候司法調查結果。

教育局回應，2022年7月幼兒園向教育局通報「警方到園調閱監視器畫面」，園方、警員與家長共同到園觀看監視器影像，無發現相關狀況。舊制教保服務人員條例2018年3月施行，無調查期間停職規定，且該通報非屬通報教保人員有違法性別事件，依法尚無相關法規將行為人停職或裁罰。

教育局說，2023年7月12日接獲幼兒園通報後，機構負責人告知該行為人2022年7月案件移送刑事調查、2023年6月北檢以無其他積極證據不起訴；因去年3月新制教保服務人員條例訂有相關規定，教育局同年8月18日以知悉有應予以暫時停聘、停職或停止契約執行的教保服務人員，幼兒園未依規定辦理，裁處最高罰鍰30萬元。