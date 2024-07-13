新中橫重機、超跑競速飆車 為省錢違停武嶺釀嚴重塞車

暑假開始，南投縣山區湧現避暑人潮，也出現交通亂象。台21線新中橫公路大型重機及超跑車隊飆車，信義警分局今天攔查，取締交通違規7件、噪音車輛4輛及柴油車排煙檢測不符規定2件。合歡山則因武嶺停車場收費，部分車輛規避收費路邊違停，造成武嶺路段塞車，仁愛警分局開出11張罰單，整頓交通秩序。

中部地區高溫炎熱，信義鄉塔塔加風景區、仁愛鄉合歡山區海拔高，氣溫只有十幾度相當涼爽，加上正值暑假，上山避暑車潮、人潮增加，卻出現車輛超速、製造噪音及紅線停車等違規行為，影響山區交通安全和安寧。

信義警分局表示，台21線新中橫公路通往玉山塔塔加遊憩區、特富野古道及阿里山等景點，最近假日常出現大型重機及超跑車隊，除了超速還製造噪音、空氣汙染，警方今天和南投縣環保局在台21線信義加油站前聯合稽查，舉發未繫安全帶、無照駕駛及改裝頭燈等交通違規7件；檢測噪音車輛10輛、開罰4輛，檢測柴油車排煙7輛、開罰2輛，噪音和空汙車輛由環保局依規定裁罰並限期改善，直到符合標準為止。

違法改裝車輛、排氣管、以及超速、蛇行等危險行為，製造噪音影響居民安寧，更威脅道路交通安全，警方將持續透過路檢及巡邏等強力取締。

武嶺停車場4月起收費，可容納中型巴士6輛、汽車48輛、機車35輛，今天合歡山車潮增加，但部分駕駛人為規避停車費，直接將車輛停放在台14甲線路旁，因沿線道路狹窄，車輛路邊違停，造成車流堵塞，更影響交通安全，仁愛警分局加強取締，對違規停車開出11張罰單。

仁愛警分局表示，並持續在重點時段及路段加強違規取締及交通疏導，呼籲遊客務必遵守交通規則，不要為了省停車費違規停車。