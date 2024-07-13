25歲男失控衝撞國道休息區5輛車 尚未酒測在醫院自行離去警追查中
桃園楊梅區五楊高架南下楊梅服務區內，今下午1時32分許，25歲的林姓男子開著租來的Toyota，因不明原因擦撞休息站護欄後，再失控擦撞休息站內停車格5輛車而肇事，造成林男、26歲羅姓女子及57歲陳姓男子受傷送醫，其餘被撞車輛駕駛就測值皆為0，林男送醫後自行返離開，警方尚未酒測，正聯繫他了解詳細肇事原因。
林男今失控撞進休息站，造成多輛車受損，車殼嚴重凹損，林男流鼻血、副駕駛的羅女右手2公分撕裂傷意識清楚、而另車的陳姓男子背部疼痛，皆送醫救治。
國道警方表示，其餘5車駕駛酒測值皆為0，而林男送醫檢傷後逕自行離去，尚未進行酒測，相關肇事原因尚待釐清調查，後續由依規定處理，目前也還不清楚是否有開輔助駕駛。
國道警呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，此外，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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