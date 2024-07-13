影／毒駕男前科累累撞死三重警 過失致死罪移送地檢署

黃姓男子今天凌晨疑似吸毒後駕車，撞死停等紅燈執勤的員警黃瑋震。黃男一度向警方扯謊說是精神不濟釀禍，後才坦承吸食新興毒品：麻醉菸彈。稍早黃男依公共危險、過失致死罪送辦，同時並依道交條例開罰。

據了解，肇事黃男（26歲）是新北市三重警方列管治安顧慮人口，他前科累累時常於轄內滋事，是轄區警方頭痛人物。今年4月13日中午黃男與妻子蔡女（26歲）胞兄黃男女友（23歲）搭乘黃男哥哥（27歲）所駕駛的汽車。

途中4人一車行經新北市五股區台64線10.6公里處，黃男質問蔡女最近是不是交了小男朋友，兩人直接在後座口角、互毆，過程中，黃男撂了一句「要去把他處理掉」，蔡女怒回「那我就死給你看」，旋即拉車門試圖下車，被黃阻止。

黃男哥哥驚見後，趕緊放慢車速往路肩停靠，蔡女卻趁隙打開車門，衝下車，旋即從高架橋上墜落當場慘死。警方帶回3人依過失致死罪送辦。

無獨有偶，上個月18日黃男持刀談判，遭警逮捕依社維法移送；這個月7日晚上10時許，黃男又與2友開車來到新北市三重區中寮街菜寮公園人附近，黃男突然拿出一把開山刀當街揮舞。警方獲報趕抵眾人已經不見，警方循線於重陽路與三陽路口攔截追捕，車內只剩林男，搜扣西瓜刀、瓦斯鎮暴槍及棒球棍等物品，且該車懸掛他車號牌。

案經警方持續追查，逮捕黃男25歲及其黃姓胞兄，三人詢後依槍砲、殺人未遂、恐嚇危害安全等罪嫌送辦。想不到事過不到五天，黃男仍因高速逆向駕車撞死警察，種種惡行令人髮指。

今天凌晨1時許，黃男疑似吸食麻醉菸彈：依托咪酯，開車行經新北市三重區正義北路往蘆洲方向，失神逆向飆行，旋即衝撞停等紅燈一輛巡邏警車、一輛多元計程車，導致警車往左側撞進對向騎樓內，波及路邊臨停機車18輛、黃牌大型重機車1輛。

強烈撞擊導致警車內兩名員警一度受困，新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助周員（22歲）、黃員（28歲）兩員警脫困，檢視周、黃兩警、肇事駕駛黃男、周姓員警傷勢無大礙，黃姓員警傷勢嚴重，緊急協助3人送醫急救，黃姓員警於清晨5時許宣布傷重不治。

黃男下車後一度問警這是哪裡？回過神來扯說精神不濟釀禍，之後再改口說是吸食依托咪酯肇禍，警搜車內未發現違禁品，警詢後依公共危險、過失致死罪送辦。

今天下午2時30分左右檢警相驗完，黃員遺體由家屬陪同下，搭乘移靈專車前往事發地點新北市三重區正義北路與龍門路口招魂。下午3時許招魂儀式結束，靈車緩緩繞行厚德派出所，員警列隊敬禮，由所長高喊6次「瑋震任務結束，一路好走」旋即天空驟降大雨，派出所眾警目送靈車離開。

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肇事黃男（26歲）是新北市三重警方列管治安顧慮人口，他前科累累時常於轄內滋事，是轄區警方頭痛人物。 記者曾伯愷／攝影