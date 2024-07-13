六福村水樂園傳流血意外…遊客疑摔下15公尺高滑水道 頭破血流急送醫

六福村中熱門園區六福水樂園「海神飛艇」傳遊客受傷意外，男遊客頭破血流被其他遊客目擊拍下。 圖／擷自threads「fan_1298_ 」

六福村主題樂園熱門園區「六福水樂園」今天傳出遊客流血意外，一名男遊客身著泳褲在玩滑水道設施時，疑似從滑水道設施上摔落撞擊頭部，造成男遊客當場頭破血流在設施水道上昏厥，第一時間救生員立即上前關心、施救，六福村園方已派救護車將男遊客送醫。

六福村下午對外回應，目前園區正在調查意外發生緣由經過，園方第一時間全程陪同傷者送往醫院治療中，目前傷者狀況穩定、意識清晰，後續狀況園方也會同步關切。

據了解，這名男遊客是是在遊玩六福水樂園當中最刺激的設施「海神飛艇」時，疑似從艇上滑落，因該設施會從15公尺高度、約5層樓高乘坐充氣艇向下俯衝，因此刺激恐怖指數在水上設施中名列前茅。

根據六福村在官網介紹，海神飛艇是全台首見飛天梭立體滑道「從15公尺的高空急速俯衝而下，瞬間再衝向天際，隨即再度迅速滑落，享盡高潮迭起的刺激快感」刺激程度達5顆星，每艘充氣艇可乘坐2人，限130公分以上才能遊玩。