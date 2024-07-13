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影／海巡重兵持槍路檢…民眾敏感「出大事？」 海巡台東分署回應

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東知本路段雙向今天下午民眾拍到海巡重兵佈署路檢，官兵手持T65-K2步槍戒護，平時鮮少看到海巡再到上路路檢，都以為出大事了。海巡台東分署表示，例行測評，勿需恐慌。

海巡台東分署表示，今天實施路檢勤務，為第13岸巡隊進行單位訓練測評，每年都會在轄區不同路段實施，過程並未實施攔查動作，主要訓練單位設置路檢點反應及狀況下達演練。

下午3點多，民眾開車途經知本路段時，發現前車車速突然減慢，遠看還以為是警方進行酒駕臨檢，未料，全都是橘色制服海巡官兵，每個都穿戴鋼盔、防彈背心和手持步槍，以為出大事。

「看到是海巡路檢，當然敏感！」周姓市民說，平時就很少看到海巡再道路上路檢，今天看到會以為在抓前幾天的槍擊犯。田姓市民表示，她都認為海巡只是在海上海邊抓人，第一次看到在陸地。

海巡台東分署表示，依海岸巡防法所屬成員法定職掌，巡防機關人員執行查緝走私、非法入出國境事項，必要時得於最靠近進出海岸的交通道路，實施檢查，勤務執行均依法有據。

台東知本路段雙向今天下午民眾拍到海巡重兵佈署路檢，官兵手持T65-K2步槍戒護，平時鮮少看到海巡再到上路路檢，都以為出大事了。記者尤聰光／攝影
台東知本路段雙向今天下午民眾拍到海巡重兵佈署路檢，官兵手持T65-K2步槍戒護，平時鮮少看到海巡再到上路路檢，都以為出大事了。記者尤聰光／攝影
台東知本路段雙向今天下午民眾拍到海巡重兵佈署路檢，官兵手持T65-K2步槍戒護，平時鮮少看到海巡再到上路路檢，都以為出大事了。記者尤聰光／攝影
台東知本路段雙向今天下午民眾拍到海巡重兵佈署路檢，官兵手持T65-K2步槍戒護，平時鮮少看到海巡再到上路路檢，都以為出大事了。記者尤聰光／攝影

制服 台東 海巡

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