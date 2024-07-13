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桃園5歲童誤飲溪水腹絞痛臉色發白 警只花6分鐘讓童火速就醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

李姓父子從新竹桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，由於人生地不熟，焦急的李父即駕車直衝附近龍潭警分局石門派出所門口，大聲鳴按喇叭並下車奔跑進派出所，向員警表達車上有幼童需急送醫，員警確認幼童狀況急迫，立即開啟巡邏車警報器並鳴笛至就近醫院，經緊急送醫救治後李童得以平安，及時挽回寶貴生命。

昨下午2時許，1名駕駛突然急促鳴按喇叭後並隨意將車輛停放在派出所前，駕駛便焦急地跑進派出所內告訴值班員警，「我兒子疑似誤飲溪水造成腹部絞痛，全身無力、冷汗直冒」。警員徐松佞急忙趨前確認李童狀況後，為避免延誤就醫的黃金時刻，立刻請李姓父子坐上警車，旋即在大雨中開啟警示燈並沿路鳴笛火速趕往醫院，把原本需要30分鐘的路程縮短為6分鐘，一路開往至國軍桃園總醫院急診室就醫治療。

李父向警方表示，下午與李童一同在郊區野溪戲水時，李童突然腹部疼痛，便全身無力倒下，雖有意識但呈現半昏迷狀態，身上又沒有攜帶相關藥物，李父原想自己載去醫院檢查，但在只有自己一人照顧半昏迷狀態的兒子緊急情況下，只好求助龍潭警方協助送醫。

抵達醫院後，因李童臉色發白且不斷哀號，警員徐松佞即主動趨前協助抱李童讓李父方便完成掛號，後來經急救小孩已無大礙，李父特地打電話感謝派出所緊急救援，所幸有警方及時援助緊急送醫，此舉動深獲正在醫院就醫民眾紛紛豎起大拇指感謝員警。

李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影
李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影
李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影
李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影
李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影
李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影
李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影
李姓父子從新竹至桃園市龍潭郊區的野溪遊玩，過程中5歲李童疑似誤飲溪水，造成腹部絞痛身體蜷縮、臉色發白且全身無力，求助警急送醫。記者翁唯真／攝影

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