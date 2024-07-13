新北三重警遭撞不治 家屬忍痛相驗4歲幼子哭聲傳遍醫院

新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震今晨巡邏時遭黃姓男子駕車衝撞，傷重不治，檢警午間在台北馬偕醫院相驗，黃員家屬忍痛配合相驗，其4歲幼子痛哭不止，相驗完畢後家屬前往案發處招魂。

警方調查，肇事黃男25歲，前科累累，今晨4時許駕駛賓士車行經三重區正義北路，因吸食麻醉菸彈三級毒品，駕駛失控逆向衝撞警車，波及多輛機車，強烈撞擊導致2名員警受困受傷，其中28歲黃員送醫不治。

檢警今午1時許在馬偕醫院相驗，黃員家屬強忍悲痛配合相驗，過程中黃員4歲幼子大哭不止，哭聲傳遍相驗處所，令人鼻酸，下午2時許初步相驗完畢，黃員家屬即離開前往案發出招魂。

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