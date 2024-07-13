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台中老兵憶當年...傻付84萬給「女軍官」險再掏百萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

愛情詐騙老梗層出不窮，時不時會有大齡女子被自稱「美國軍官」所騙，未料手法又進化，台中78歲林姓老翁這次遇上自稱韓籍美裔的「女軍官」，林憶及當兵往事和對方很有話聊，先遭騙84萬元後，又險繼續再付145萬元，所幸警方獲報攔截，並以誘捕偵查抓到車手，依詐欺等罪嫌送辦。

台中第四分局調查，林翁（78歲）在網路上認識1名自稱韓籍美裔的「女軍官」，對方還謊稱自己是美軍駐阿富汗維和部隊的上尉，林也想起自己年輕當兵往事，自覺和對方很有話聊，這名女軍官又繼續捏造在前線作戰的危險，還傳送自己受傷送醫畫面給他。

林翁因年事已高，又未經查證下認為女軍官對她有好感，自己還很敬佩她在前線作戰的經歷，傻傻一步步掉入愛情詐騙陷阱。

後來女軍官自稱寄送重要包裹到台灣卡關，要求林翁幫她繳納84萬元手續費才能領取，林第一時間不疑有他，立刻籌措現金跑到指定地交付給1名車手。

詐騙集團認為林翁可欺，繼續再以女軍官名義向林聯繫，又表示繳完售續費後，因包裹價值超過50萬元美金，拜託林再幫她付145萬元的稅金後才能領取，林這才懷疑其中可能遭詐並報案。

警方獲報以誘捕偵查，並依詐團指定地點到高鐵台中站埋伏，發現車手企圖以人來人往掩飾行蹤，並跟著林翁付款後立即上前，由於該名車手身材壯碩、打扮陽剛，警方直到逮人才驚覺她是女兒身，依詐欺、洗錢等罪嫌將她送辦，並追查集團上游成員。

警方逮捕身材壯碩、打扮中性的廖姓女車手。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕身材壯碩、打扮中性的廖姓女車手。記者曾健祐／翻攝

愛情 詐騙集團 車手

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