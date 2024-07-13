台中110報案年受理112萬通 無聊男單月狂撥187通被送辦

台中張姓男子長期酗酒，情緒不穩就想打電話報警，光是今年6月就狂打110、派出所電話高達187通，胡謅有糾紛、要投訴等，警員到場又常拒開門且經勸導不聽，警方依社會秩序維護法將他送辦；警方也說，台中去年110報案高達112萬通，每26秒就一通，請民眾勿無故占線，浪費警力。

警方查，張男多年來常常酒後心情不好，就會狂打110專線、台中第四分局南屯派出所電話，謊報自己酒醉想輕生、家裡有糾紛，有事情要報案、需要警察協助，甚至是投訴警員等不知所云內容。

警方不敢大意，多次派遣警力到場查看但都未屬實，加上張男行為脫序、拒絕開門，就算同住家人也無可奈何。

台中市警局勤務指揮中心統計，張男今年6月一共撥打110專線134通，另撥打南屯派出所電話53通，合計單月報案就多達187通，且均查無報案事證，警方多次勸阻張男要他不要繼續亂打電話占線，除影響民眾報案權益，也造成警方困擾。

未料張男依然故我繼續騷擾，警方再通知他到案說明也置之不理，警方7月直接依社會秩序維護法第85條第4款無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，將他函送法院裁罰，若認定事實明確，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。