快訊

獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

運勢逆天！ 7月下旬財神爺敲門 「4大生肖」添財納福、貴人爆棚

綠台南市長角力戰 陳亭妃林俊憲「酪梨不兩立」互動冷

台中110報案年受理112萬通 無聊男單月狂撥187通被送辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子長期酗酒，情緒不穩就想打電話報警，光是今年6月就狂打110、派出所電話高達187通，胡謅有糾紛、要投訴等，警員到場又常拒開門且經勸導不聽，警方依社會秩序維護法將他送辦；警方也說，台中去年110報案高達112萬通，每26秒就一通，請民眾勿無故占線，浪費警力。

警方查，張男多年來常常酒後心情不好，就會狂打110專線、台中第四分局南屯派出所電話，謊報自己酒醉想輕生、家裡有糾紛，有事情要報案、需要警察協助，甚至是投訴警員等不知所云內容。

警方不敢大意，多次派遣警力到場查看但都未屬實，加上張男行為脫序、拒絕開門，就算同住家人也無可奈何。

台中市警局勤務指揮中心統計，張男今年6月一共撥打110專線134通，另撥打南屯派出所電話53通，合計單月報案就多達187通，且均查無報案事證，警方多次勸阻張男要他不要繼續亂打電話占線，除影響民眾報案權益，也造成警方困擾。

未料張男依然故我繼續騷擾，警方再通知他到案說明也置之不理，警方7月直接依社會秩序維護法第85條第4款無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，將他函送法院裁罰，若認定事實明確，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

台中市警局也說，台中去年110報案量高達112萬件，等同平均每26秒就要處理1件報案，警方為治安、交通已經疲於奔命，少數民眾無故撥打專線會影響處理緊急事件效率，也恐涉及刑事、行政責任，呼籲民眾切勿以身試法。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

台中市 警察

延伸閱讀

嚇死人！高雄2童突衝出馬路 駕駛怒：暑假特產

曾選台中市長…「素人媽媽」陳美妃情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

男子暴走拿2公尺鐵棒揮舞 2警合力制伏送醫

又有變態！日男家藏逾4000雙室內鞋 闖熊本2小學「偷鞋」遭警逮

相關新聞

殉職警黃瑋震出身警察世家 阿嬤忍痛耳邊叮嚀：乖孫一路好走

新北市三重厚德派出所巡邏車今凌晨執行巡邏勤務時，遭到賓士車逆向衝撞，28歲員警黃瑋震首當其衝，造成嚴重氣胸殉職。據了解，...

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

黃姓男子疑似毒駕開車，高速衝撞警車，造成一員警送醫不治。今天上午新北市長侯友宜趕赴醫院探視員警家屬，他表示，一定會還給警...

疑吸「喪屍毒品」開車撞死三重警 黃嫌還涉台64高架墜橋案

有多項前科的黃姓男子今天凌晨，開車行經新北市三重區正義北路撞死執勤員警。黃男惹禍其實不只一件，他不但是轄區列管毒品人口，...

因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

新北市三重警分局厚德所員警黃瑋震，今天凌晨執行巡邏勤務，遭對向車撞擊送醫不治。派出所同仁聞訊紛表不捨，「他很認真、非常優...

三重賓士車逆向高速衝撞對向警車 28歲警重傷不治

賓士駕駛黃姓男子今天凌晨4時許疑疲勞駕駛，行經新北市三重區正義北路與龍門路口逆向衝到對向車道，撞擊停等紅燈巡邏警車與多元...

新北三重凌晨重大車禍 賓士高速衝撞警車 1警死亡3人傷

黃姓男子今天凌晨疑似疲勞駕駛，開車行經新北市三重區正義北路衝到對向車道，撞擊等紅燈一輛巡邏警車，波及路旁18輛機車、1輛大型重機，現場3人輕重傷，1員警送醫後不治死亡。黃男沒有酒駕，肇因待查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。