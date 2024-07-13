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影／路邊汽車駛入車道 未注意後方來車 擦撞釀翻車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。至於相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。

新北市警方今天上午7時52分獲報，土城區金城路二段與龍山二街口，由土城往三峽方向發生車禍意外，員警趕抵發現黃姓男子（41歲）所駕駛的銀色汽車四輪朝天，躺在雙線車道正中央，黃男未受傷已自行脫困下車。

據了解，涉嫌肇事的黃姓男子（65歲）當時將車停靠路，疑似購買檳榔後，從路邊切進外側車道時，因未注意後方有黃男的汽車直行駛來，同向直行的兩車發生擦撞，導致41歲黃男汽車因此當場翻車，四輪朝天躺在車道中央。2人酒測值均為零，至於相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。

黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

車禍 車道

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