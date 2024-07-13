影／路邊汽車駛入車道 未注意後方來車 擦撞釀翻車
黃姓男子今天駕車在新北市土城區金城路2段從路邊駛入車道時，疑未注意後方來車，導致2車發生擦撞釀翻車意外，所幸無人受傷。至於相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。
新北市警方今天上午7時52分獲報，土城區金城路二段與龍山二街口，由土城往三峽方向發生車禍意外，員警趕抵發現黃姓男子（41歲）所駕駛的銀色汽車四輪朝天，躺在雙線車道正中央，黃男未受傷已自行脫困下車。
據了解，涉嫌肇事的黃姓男子（65歲）當時將車停靠路，疑似購買檳榔後，從路邊切進外側車道時，因未注意後方有黃男的汽車直行駛來，同向直行的兩車發生擦撞，導致41歲黃男汽車因此當場翻車，四輪朝天躺在車道中央。2人酒測值均為零，至於相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言