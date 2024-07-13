殉職警黃瑋震出身警察世家 阿嬤忍痛耳邊叮嚀：乖孫一路好走

新北市三重厚德派出所巡邏車今凌晨執行巡邏勤務時，遭到賓士車逆向衝撞，28歲員警黃瑋震首當其衝，造成嚴重氣胸殉職。據了解，黃瑋震出身警察世家，從小受到身為警察的舅舅鼓勵而從警，有個弟弟也在永福派出所服務，家屬接噩耗趕至醫院見他最後一面。

「瑋震，阿嬤來看你了，你不要擔心，好好的走。」黃的阿嬤強忍悲傷，在他耳邊叮嚀，令人鼻酸。

據了解，殉職黃瑋震為高雄人，從小受到擔任警察 舅舅鼓勵從警，警專33期畢業後，分派到三重警分局服務，迄今共記功4次，嘉獎437支，另名弟弟在三重永福派出所服務。黃員2020年初結婚後育有3歲兒子，是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍殉職。

「要還給警察公平與正義，絕不寬貸！」新北市長侯友宜今天到醫院慰問死者家屬，他對此也表示非常難過與痛苦，他說，新北市警察弟兄會送他最後一程，也從警的弟弟十分難過，侯友宜說，警方會全力協助，從優撫恤，其舅舅也是警察身分，兄弟二人都是在新北市任職的警察，可以說是警察世家，發生此事都令人感同心痛。新北市政府與警察局將全力協助家屬後續喪葬事宜，讓家屬傷痛減到最低。

三重警分局副分局長林文隆表示，員警是執行巡邏勤務時發生意外，會全力追查肇事者黃男的相關責任，釐清事發原因，還給死傷員一個公道。

有多項前科黃姓男子（25歲）今天凌晨4時許，開車行經新北市三重區正義北路，因吸食麻醉菸彈等三級毒品，再駕賓士車失控逆向衝到對向，迎面撞擊等紅燈警用巡邏車、多元計程車，並波及路邊臨停機車18輛、黃牌大型重機車1輛。強烈撞擊導致警車內兩名員警受困，其中年僅28歲的黃姓員警傷重不治，另有1警與2市民受傷。

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新北市長侯友宜今天到醫院慰問死者家屬，他對此也表示非常難過與痛苦，新北市警察弟兄會送他最後一程。記者王長鼎／翻攝