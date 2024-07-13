快訊

獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

運勢逆天！ 7月下旬財神爺敲門 「4大生肖」添財納福、貴人爆棚

綠台南市長角力戰 陳亭妃林俊憲「酪梨不兩立」互動冷

三重警執勤遭逆向車撞不治 分局將推募捐助家屬

中央社／ 新北13日電

新北市警察局三重分局厚德派出所黃姓員警今天凌晨執行巡邏勤務時，遭逆向的汽車撞上，送醫搶救被宣告不治。黃姓員警育有1名幼子，警方表示，會發起團體募捐協助家屬。

黃姓員警（28歲）與周姓員警（22歲）今天凌晨1時許執行勤務，在三重區正義北路停等紅燈時，遭黃姓男子（25歲）逆向駕駛的汽車撞上，黃姓員警傷重送醫後被宣告不治，周姓員警受傷送醫治療。

三重警分局今天上午召開記者會，副分局長林文隆指出，對於整起事件感到深切不捨與遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜，也將提供受傷同仁一切協助，盼周姓員警早日康復。

林文隆表示，目前持續釐清肇事責任，嚴厲譴責危險駕駛行為，除依道路交通管理處罰條例舉發，也會依公共危險、過失致死罪嫌將肇事駕駛送辦。

針對肇事駕駛是否有毒駕行為，林文隆表示，會盡一切方法釐清肇事責任。

警方指出，黃姓員警上班盡責與準時，曾破獲多起竊盜、傷害等案件，與同仁相處和睦，同仁對於發生這此憾事都感到難過與不捨。

林文隆告訴中央社記者，黃姓員警育有1名幼子，將發起團體互助募捐活動，協助家屬。

三重 毒駕

延伸閱讀

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

新北三重凌晨重大車禍 賓士高速衝撞警車 1警死亡3人傷

影／行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

相關新聞

殉職警黃瑋震出身警察世家 阿嬤忍痛耳邊叮嚀：乖孫一路好走

新北市三重厚德派出所巡邏車今凌晨執行巡邏勤務時，遭到賓士車逆向衝撞，28歲員警黃瑋震首當其衝，造成嚴重氣胸殉職。據了解，...

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

黃姓男子疑似毒駕開車，高速衝撞警車，造成一員警送醫不治。今天上午新北市長侯友宜趕赴醫院探視員警家屬，他表示，一定會還給警...

疑吸「喪屍毒品」開車撞死三重警 黃嫌還涉台64高架墜橋案

有多項前科的黃姓男子今天凌晨，開車行經新北市三重區正義北路撞死執勤員警。黃男惹禍其實不只一件，他不但是轄區列管毒品人口，...

因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

新北市三重警分局厚德所員警黃瑋震，今天凌晨執行巡邏勤務，遭對向車撞擊送醫不治。派出所同仁聞訊紛表不捨，「他很認真、非常優...

三重賓士車逆向高速衝撞對向警車 28歲警重傷不治

賓士駕駛黃姓男子今天凌晨4時許疑疲勞駕駛，行經新北市三重區正義北路與龍門路口逆向衝到對向車道，撞擊停等紅燈巡邏警車與多元...

新北三重凌晨重大車禍 賓士高速衝撞警車 1警死亡3人傷

黃姓男子今天凌晨疑似疲勞駕駛，開車行經新北市三重區正義北路衝到對向車道，撞擊等紅燈一輛巡邏警車，波及路旁18輛機車、1輛大型重機，現場3人輕重傷，1員警送醫後不治死亡。黃男沒有酒駕，肇因待查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。