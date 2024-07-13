三重警執勤遭逆向車撞不治 分局將推募捐助家屬

新北市警察局三重分局厚德派出所黃姓員警今天凌晨執行巡邏勤務時，遭逆向的汽車撞上，送醫搶救被宣告不治。黃姓員警育有1名幼子，警方表示，會發起團體募捐協助家屬。

黃姓員警（28歲）與周姓員警（22歲）今天凌晨1時許執行勤務，在三重區正義北路停等紅燈時，遭黃姓男子（25歲）逆向駕駛的汽車撞上，黃姓員警傷重送醫後被宣告不治，周姓員警受傷送醫治療。

三重警分局今天上午召開記者會，副分局長林文隆指出，對於整起事件感到深切不捨與遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜，也將提供受傷同仁一切協助，盼周姓員警早日康復。

林文隆表示，目前持續釐清肇事責任，嚴厲譴責危險駕駛行為，除依道路交通管理處罰條例舉發，也會依公共危險、過失致死罪嫌將肇事駕駛送辦。

針對肇事駕駛是否有毒駕行為，林文隆表示，會盡一切方法釐清肇事責任。

警方指出，黃姓員警上班盡責與準時，曾破獲多起竊盜、傷害等案件，與同仁相處和睦，同仁對於發生這此憾事都感到難過與不捨。

林文隆告訴中央社記者，黃姓員警育有1名幼子，將發起團體互助募捐活動，協助家屬。