嚇死人！高雄2童突衝出馬路 駕駛怒：暑假特產
高雄市一名騎士10日晚間8時47分許騎機車行經楠梓區大學大學三十六街時，路邊突竄出兩名孩童，所幸騎士緊急煞車，未撞上幼童；騎士事後將影片PO上網路社群，直批幼童這樣的行為是「暑假特產，早晚的」。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在楠梓區德中路，只見機車騎士騎車路過時，突然從馬路邊竄出兩名孩童後，2人快跑至對街，所幸騎士當下緊急煞車，未撞上幼童，否則後果不堪設想。
後騎士將行車記錄器PO上網路社群，批「暑假特產，真賜的，弟弟你們這樣早晚的啦」。
警方表示，經檢視影片，發生在楠梓區大學三十六街與德中路口，但未接獲相關報案；警方指出，兩名孩童違反道路交通管理處罰條例第78條1項4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」規定，可處500元罰鍰。
另，如上述行為造成他人受傷，須負起相關刑事及民事責任，呼籲家長應注意幼童過馬路安全，以免造成危害。
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