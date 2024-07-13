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公司老闆領708萬擬交詐團前夕 突然想起曾匯220萬決定報警
台中一名公司老板提領708萬元要到指定地點交款前，突然想到自己也曾匯款220萬元給對方，懷疑自己是否遇到詐騙，他到派出所詢問才知真遇到詐騙，和員警聯手設局，拿玩具鈔約詐團取款，警方當場逮捕取款女車手。
大甲警分局大安分駐所本月10日受理一件詐欺案，被害人提領708萬元現金準備到指定地點交付，此時才想起自己曾匯款220萬元給對方，懷疑是否遇到詐騙集團。
他到派出所問員警，員警了解後立刻告訴這名「董仔」，他真的遇到假投資真詐騙案，男子聽聞後大驚，他說該詐騙集團持續要求加碼投資，才可將先前投資獲利出金取回，他雖然半信半疑，但看著他的網路投資群組確實是顯示賺了不少錢，因此落入詐騙集團設下的陷阱而不自知，再度到銀行提領708萬元現金加碼投資。
雖然銀行行員曾經示警，被害人因生意往來，常有大筆金額進出，才能繼續提領出鉅款，員警聽聞後將計就計，由警方提供玩具鈔票混充真鈔，當天下午3時30分，被害人到大甲區興安路上的一家超商內與車手面交。
面交前，數名便衣員警在超商內、外監視、埋伏，一名中年女子出並直接進入被害人的轎車內，被害人拿出手提袋並打開供女車手檢視，女車手看到錢後開立ㄧ紙收據董，一旁埋伏的員警見時機成熟，現身並表明身分當場逮捕女車手，另一名在遠處監控車手取款的李姓男子眼見東窗事發，正準備跑步逃離時，被另一組員警發現當場逮捕，全案經依詐欺罪及洗錢危害防制法等罪，移送台中地檢署偵辦。
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