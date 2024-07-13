快訊

吳桐潭公祭 10大槍擊要犯藍元昌「獻聲」預告重返江湖？

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

曾選台中市長…「素人媽媽」陳美妃情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公司老闆領708萬擬交詐團前夕 突然想起曾匯220萬決定報警

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名公司老板提領708萬元要到指定地點交款前，突然想到自己也曾匯款220萬元給對方，懷疑自己是否遇到詐騙，他到派出所詢問才知真遇到詐騙，和員警聯手設局，拿玩具鈔約詐團取款，警方當場逮捕取款女車手

大甲警分局大安分駐所本月10日受理一件詐欺案，被害人提領708萬元現金準備到指定地點交付，此時才想起自己曾匯款220萬元給對方，懷疑是否遇到詐騙集團

他到派出所問員警，員警了解後立刻告訴這名「董仔」，他真的遇到假投資真詐騙案，男子聽聞後大驚，他說該詐騙集團持續要求加碼投資，才可將先前投資獲利出金取回，他雖然半信半疑，但看著他的網路投資群組確實是顯示賺了不少錢，因此落入詐騙集團設下的陷阱而不自知，再度到銀行提領708萬元現金加碼投資。

雖然銀行行員曾經示警，被害人因生意往來，常有大筆金額進出，才能繼續提領出鉅款，員警聽聞後將計就計，由警方提供玩具鈔票混充真鈔，當天下午3時30分，被害人到大甲區興安路上的一家超商內與車手面交。

面交前，數名便衣員警在超商內、外監視、埋伏，一名中年女子出並直接進入被害人的轎車內，被害人拿出手提袋並打開供女車手檢視，女車手看到錢後開立ㄧ紙收據董，一旁埋伏的員警見時機成熟，現身並表明身分當場逮捕女車手，另一名在遠處監控車手取款的李姓男子眼見東窗事發，正準備跑步逃離時，被另一組員警發現當場逮捕，全案經依詐欺罪及洗錢危害防制法等罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市大甲警分局追查詐騙案，逮捕一名女車手。記者游振昇／翻攝
台中市大甲警分局追查詐騙案，逮捕一名女車手。記者游振昇／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

許淑華官方臉書遭盜用 詐團以贈送投資書籍騙個資

詐騙猖獗...台中月破51詐團 掃出3億3777萬不法所得

高雄富婆遭詐千萬 車手被「釣出」撕毀證據想逃仍被逮

天道盟黑幫勾結柬埔寨詐團行騙逾50人 北檢今起訴23人

相關新聞

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

黃姓男子疑似毒駕開車，高速衝撞警車，造成一員警送醫不治。今天上午新北市長侯友宜趕赴醫院探視員警家屬，他表示，一定會還給警...

疑吸「喪屍毒品」開車撞死三重警 黃嫌還涉台64高架墜橋案

有多項前科的黃姓男子今天凌晨，開車行經新北市三重區正義北路撞死執勤員警。黃男惹禍其實不只一件，他不但是轄區列管毒品人口，...

因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

新北市三重警分局厚德所員警黃瑋震，今天凌晨執行巡邏勤務，遭對向車撞擊送醫不治。派出所同仁聞訊紛表不捨，「他很認真、非常優...

三重賓士車逆向高速衝撞對向警車 28歲警重傷不治

賓士駕駛黃姓男子今天凌晨4時許疑疲勞駕駛，行經新北市三重區正義北路與龍門路口逆向衝到對向車道，撞擊停等紅燈巡邏警車與多元...

新北三重凌晨重大車禍 賓士高速衝撞警車 1警死亡3人傷

黃姓男子今天凌晨疑似疲勞駕駛，開車行經新北市三重區正義北路衝到對向車道，撞擊等紅燈一輛巡邏警車，波及路旁18輛機車、1輛大型重機，現場3人輕重傷，1員警送醫後不治死亡。黃男沒有酒駕，肇因待查。

嚇死人！高雄2童突衝出馬路 駕駛怒：暑假特產

高雄市一名騎士10日晚間8時47分許騎機車行經楠梓區大學大學三十六街時，路邊突竄出兩名孩童，所幸騎士緊急煞車，未撞上幼童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。