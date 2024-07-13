桃暑假擴大靜桃專案 首波見查獲少年無照掛他牌

桃園市政府暑假擴大辦理靜桃專案夜間聯合攔查，環保局昨晚與龜山警分局、監理站組成聯合稽查小組，在龜山國中前取締改裝噪音車，攔查1輛大型重機和16輛並通重機車，其中大型重機和12輛普通重機排氣噪音超標，環保局當場開單告發。

環保局表示，暑假7月1日至11日環警監聯合稽查共檢驗163輛，不合格72輛，聲音照相告發43輛，總計裁罰43萬1100元，和去年同期比較陳情量減少3成，顯見管制成效。環保局同時針對社區與里長、巡守隊合作，宣導請民眾發揮公德心，騎機車勿影響社區安寧，也持續針對學校及夜市等陳情熱點區巡查通報。