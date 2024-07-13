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桃暑假擴大靜桃專案 首波見查獲少年無照掛他牌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市政府暑假擴大辦理靜桃專案夜間聯合攔查，環保局昨晚與龜山警分局、監理站組成聯合稽查小組，在龜山國中前取締改裝噪音車，攔查1輛大型重機和16輛並通重機車，其中大型重機和12輛普通重機排氣噪音超標，環保局當場開單告發。

環保局表示，暑假7月1日至11日環警監聯合稽查共檢驗163輛，不合格72輛，聲音照相告發43輛，總計裁罰43萬1100元，和去年同期比較陳情量減少3成，顯見管制成效。環保局同時針對社區與里長、巡守隊合作，宣導請民眾發揮公德心，騎機車勿影響社區安寧，也持續針對學校及夜市等陳情熱點區巡查通報。

另外，環保局在中壢區光明公園取締改裝噪音車勤務時，查獲1名未滿16歲少年無照駕駛及懸掛他車車牌，經中壢警察分局依道路交通管理處罰條例告發並當場查扣車牌。呼籲家長多多關心子女，無照違規騎車上路，以及不當改裝車輛，使用未經審（檢）驗的排氣管，除了衍生噪音，更影響用路人安全。

桃園市政府執行暑假第一波取締車輛噪音工作。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府執行暑假第一波取締車輛噪音工作。圖／桃園市環保局提供

噪音 環保局 重機

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