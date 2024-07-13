影／社區當鋪友善通報 與警聯手救民及時阻詐奏效

新北市警局2年前成立詐欺防制辦公室，力求精進各項偵防策略，不僅推出「警銀聯防-及時阻害」計畫，今年5月更推動「機先阻詐」策略，以「預防為主、偵查為輔」為概念，透過「案情分析、情資整合、資料建立、聚焦打擊、溯源追緝」等面向，從以往「被動受理」轉為「主動出擊」，做到主動尋找六大高發詐欺案類的潛在被害民眾，機先防止被害並阻斷詐團金流。

新北市警局今年5月接獲三重某社區主委陳情指稱，社區住戶許姓女子疑遭假檢警手法詐騙，許女平時深居簡出、生活單純，因接獲詐欺集團假冒高雄市政府社會局來電，誆騙其身分被盜用去銀行開戶，要求許女要報案並假意引導加入假警察Line好友，許女見LINE頭像為戴警帽男子，誤信詐欺集團所言以為是真員警。

假員警取得信任後，告知許女涉及刑案還傳送偽冒法務部行政凍結管制執行命令、高雄地檢署刑事傳票等偽造文書照片，誆稱許女因未依傳票日期出庭，要凍結其名下資產，後續再假冒檢察官來電要求每天回報行蹤，甚至更誆稱其名下房產已遭設定，債權高達2400萬元，詐團還聯繫不知情當鋪業者與許女簽立借貸契約，詐取許女名下價值3042萬餘元房產，所幸新北警民友善通報網奏效，該當鋪業者也發現交易情形異常後通報新北之巾警局，警方立即派員前往攔阻並向許女宣講常見詐欺手法，讓許女免受重大財產損失並逮捕詐團車手。

新北市警局於2年前成立詐欺防制辦公室先推出「警銀聯防-及時阻害」計畫，再針對詐欺犯罪型態趨勢於今年5月首創「機先阻詐、預防減害、擴大打詐」偵防並重策略，今年1月至6月30日，新北市轄內金融機構協助攔阻693件，攔阻金額達5億3000萬餘元，較去年同期增加70件、攔阻金額增加1億5367萬餘元。

新北市警局詐欺防制辦公室表示，近期詐騙趨勢仍以「假投資、假網拍、解除分期付款、假檢警」等手法居多，多數遭詐民眾當下堅信不是詐騙，經員警電訪分析民眾可能所遭遇的詐欺手法及話術後始警覺受害。警方呼籲，詐騙集團常以「偽冒專員在外或在家面交」、「誆稱避免洗錢通報，要求以虛擬貨幣交易」、「投資本金要匯到私人帳戶」、「涉案要監管動產或不動產」及「獲利出金要一直補錢」等違常行為及虛假話術誆騙交付財物。