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男子暴走拿2公尺鐵棒揮舞 2警合力制伏送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子疑情緒躁動拿著2公尺長鐵棒在工廠外揮舞，民眾驚嚇報案，台中市大雅警分局員警到場，二名警察分工合作分散男子注意力後，另一名警員從後方奪棍制伏，協助戒護送醫。

前天中午12時，大雅警分局頭家派出所警員何肜駿、張明仟巡邏時，接獲民眾報案稱，其父親精神不穩，需救護車及員警協助。

警方到場時看到工廠外站有2人，示意警方繼續往前走，員警保持警戒往工廠內移動，一名女子面露驚慌地朝員警方向跑來，員警看到一名男子面露凶色，拿著約2公尺長的鐵棍作勢揮舞。

員警立即甩出警棍上前，張員分散男子注意力，何員繞至男子後方奪取鐵棍，員警有默契在最短時間控制男子行動。據了解，拿棍是68歲蔡姓男子，家屬表示，父親生病許久，當天疑家人偷他的物品，和兒子發生口角後，情緒 激動拿工廠旁的鐵棍不斷揮舞。

頭家派出所長劉凱萍表示，如果家中有人情緒不穩建議及早就醫，如遇到類似狀況應避免以言語刺激病患，第一時間報警，交由警方到場處理，避免發生危險。

台中一名男子持鐵棒揮舞，大雅警分局員警到場合力制伏，協助送醫。記者游振昇／翻攝
台中一名男子持鐵棒揮舞，大雅警分局員警到場合力制伏，協助送醫。記者游振昇／翻攝
台中一名男子拿鐵棒揮舞，大雅警分局員警到場合力制伏，協助送醫。記者游振昇／翻攝
台中一名男子拿鐵棒揮舞，大雅警分局員警到場合力制伏，協助送醫。記者游振昇／翻攝

台中市 情緒 警察

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