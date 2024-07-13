因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

新北市三重警分局厚德所員警黃瑋震，今天凌晨執行巡邏勤務，遭對向車撞擊送醫不治。派出所同仁聞訊紛表不捨，「他很認真、非常優秀」這樣走了妻子跟稚子該怎麼辦。

黃姓警員4年前結婚，三年前初為人父，還高興在臉書上分享小孩可愛模樣，還說自己正式加入「父愁者聯盟」，如今卻遭遇橫禍慘死，令親友悲傷不已。

據悉，三重警分局厚德所員警黃瑋震（28歲）警專33期，黃員畢業後分發三重警分局服務至今，2020年7月結婚與妻育有一子。黃員派出所同仁說，他是很優秀又認真，辦過交通業務，現在承辦志工業務，是個好警察與同事間相處也十分融洽，想不到今天凌晨出去巡邏，就這樣無端被對向車撞死，留下妻子跟年幼稚子，該怎麼辦。

黃姓警員臉書上記錄人生每個進階，同年9月，他可愛的兒子降臨，趣稱「我從今天起正式以黃爸爸的身份加入『父愁者聯盟』了！」是個愛家丈夫、好爸爸。

據了解，黃姓男子（25歲）今天凌晨4時許，開車行經新北市三重區正義北路，疑似疲勞駕駛失控衝到對向，迎面撞擊等紅燈一輛警用巡邏車、白牌計程車，並波及路邊臨停機車18輛、黃牌大型重機車1輛。

強烈撞擊導致警車內兩名員警一度受困，新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助周（22歲）、黃員（28歲）兩員警脫困，檢視周、黃兩警、肇事駕駛黃男傷勢，周、肇事駕駛黃男無大礙、黃姓員警傷勢嚴重，緊急協助3人送醫急救，黃姓員警傷重不治。