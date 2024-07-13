快訊

威而鋼在陸年銷2億片賣爆 凸顯的是中國經濟不行了？

林俊傑吐「動念退出演藝圈」 曝經歷低潮自我懷疑：還要繼續唱嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警分局厚德所員警黃瑋震，今天凌晨執行巡邏勤務，遭對向車撞擊送醫不治。派出所同仁聞訊紛表不捨，「他很認真、非常優秀」這樣走了妻子跟稚子該怎麼辦。

黃姓警員4年前結婚，三年前初為人父，還高興在臉書上分享小孩可愛模樣，還說自己正式加入「父愁者聯盟」，如今卻遭遇橫禍慘死，令親友悲傷不已。

據悉，三重警分局厚德所員警黃瑋震（28歲）警專33期，黃員畢業後分發三重警分局服務至今，2020年7月結婚與妻育有一子。黃員派出所同仁說，他是很優秀又認真，辦過交通業務，現在承辦志工業務，是個好警察與同事間相處也十分融洽，想不到今天凌晨出去巡邏，就這樣無端被對向車撞死，留下妻子跟年幼稚子，該怎麼辦。

黃姓警員臉書上記錄人生每個進階，同年9月，他可愛的兒子降臨，趣稱「我從今天起正式以黃爸爸的身份加入『父愁者聯盟』了！」是個愛家丈夫、好爸爸。

據了解，黃姓男子（25歲）今天凌晨4時許，開車行經新北市三重區正義北路，疑似疲勞駕駛失控衝到對向，迎面撞擊等紅燈一輛警用巡邏車、白牌計程車，並波及路邊臨停機車18輛、黃牌大型重機車1輛。

強烈撞擊導致警車內兩名員警一度受困，新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助周（22歲）、黃員（28歲）兩員警脫困，檢視周、黃兩警、肇事駕駛黃男傷勢，周、肇事駕駛黃男無大礙、黃姓員警傷勢嚴重，緊急協助3人送醫急救，黃姓員警傷重不治。

警方表示，肇事車內未發現違禁品，黃男自稱是疲勞駕駛釀禍，黃男沒有酒駕，肇事原因待查，後續將依公共危險、過失致死罪送辦。

新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
三重警分局厚德所員警黃瑋震今天凌晨遭對向車撞死，黃員派出所同事聞噩耗深表不捨難過。圖／黃瑋震臉書
三重警分局厚德所員警黃瑋震今天凌晨遭對向車撞死，黃員派出所同事聞噩耗深表不捨難過。圖／黃瑋震臉書
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

三重 結婚

延伸閱讀

三重賓士車逆向高速衝撞對向警車 28歲警重傷不治

新北三重凌晨重大車禍 賓士高速衝撞警車 1警死亡3人傷

影／行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

日本千葉幼兒園師生過馬路遭車撞 2人重傷…肇事駕駛為70多歲婦人

相關新聞

因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

新北市三重警分局厚德所員警黃瑋震，今天凌晨執行巡邏勤務，遭對向車撞擊送醫不治。派出所同仁聞訊紛表不捨，「他很認真、非常優...

新北三重凌晨重大車禍 賓士高速衝撞警車 1警死亡3人傷

黃姓男子今天凌晨疑似疲勞駕駛，開車行經新北市三重區正義北路衝到對向車道，撞擊等紅燈一輛巡邏警車，波及路旁18輛機車、1輛大型重機，現場3人輕重傷，1員警送醫後不治死亡。黃男沒有酒駕，肇因待查。

三重賓士車逆向高速衝撞對向警車 28歲警重傷不治

賓士駕駛黃姓男子今天凌晨4時許疑疲勞駕駛，行經新北市三重區正義北路與龍門路口逆向衝到對向車道，撞擊停等紅燈巡邏警車與多元...

影／社區當鋪友善通報 與警聯手救民及時阻詐奏效

新北市警局2年前成立詐欺防制辦公室，力求精進各項偵防策略，不僅推出「警銀聯防-及時阻害」計畫，今年5月更推動「機先阻詐」...

男子暴走拿2公尺鐵棒揮舞 2警合力制伏送醫

台中一名男子疑情緒躁動拿著2公尺長鐵棒在工廠外揮舞，民眾驚嚇報案，台中市大雅警分局員警到場，二名警察分工合作分散男子注意...

吳桐潭告別式 10大槍擊要犯藍元昌「獻聲」預告重返江湖？

太陽聯盟精神領袖吳桐潭9日在基隆市田寮港舉行告別式，司儀唱名公祭時，出現一個令檢警耳熟能詳的名字，那就是38年前在中部地區犯下多起重大案件的前十大槍擊要犯藍元昌，藍元昌與「穿山甲」詹龍欄聯名公奠，但兩人都沒現身，而是由詹龍欄兒子詹東振代表主祭，以往不屬於任何幫派的藍元昌，目前人還在監獄服刑，這次選在黑幫盛大告別式「獻聲」，引起討論話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。