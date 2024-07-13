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三重賓士車逆向高速衝撞對向警車 28歲警重傷不治

聯合報／ 記者曾伯愷／台北即時報導

賓士駕駛黃姓男子今天凌晨4時許疑疲勞駕駛，行經新北市三重區正義北路與龍門路口逆向衝到對向車道，撞擊停等紅燈巡邏警車與多元計程車，賓士車猶如打保齡球般沒有煞車、逆向高速衝撞警車，前後不到秒，警被彈飛對向騎樓，造成車內2警受傷，其中28歲黃姓警員坐在駕駛座右方不幸重傷送醫不治，其他3人輕重傷。

強烈撞擊導致警車幾乎全毀，車內2名員警一度受困，新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助周姓警員（22歲）、黃姓警員（28歲）脫困，黃姓員警傷勢嚴重， 送醫不治；周姓警員頭部輕微腦震盪、手腳臉部擦挫傷，右腳疑韌帶受傷無法彎曲先以石膏固定，不需住院； 賓士車林姓乘客在加護病房觀察、 多元計程車彭姓駕駛胸腹部及手腳擦挫傷。

警方表示，肇事車內未發現違禁品，黃男自稱是疲勞駕駛釀禍，黃男沒有酒駕，肇事原因待查，後續將依公共危險、過失致死罪送辦。

新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
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新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區正義北路今天凌晨發生重大車禍，造成一員警送醫不治，肇事駕駛沒酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

計程車 警車

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