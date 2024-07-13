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新北重大車禍1死3傷！賓士男疑毒駕高速衝撞警車 1警傷重不治

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新北三重凌晨重大車禍 賓士高速衝撞警車 1警死亡3人傷

聯合報／ 記者曾伯愷／台北即時報導

黃姓男子今天凌晨疑似疲勞駕駛，開車行經新北市三重區正義北路衝到對向車道，撞擊等紅燈一輛巡邏警車，波及路旁18輛機車、1輛大型重機，現場3人輕重傷，1員警送醫後不治死亡。黃男沒有酒駕，肇因待查。

據了解，黃姓男子（25歲）今天凌晨4時許，開車行經新北市三重區正義北路，疑似疲勞駕駛失控衝到對向，迎面撞擊等紅燈一輛警用巡邏車、白牌計程車，現場波及路邊臨停機車18輛、黃牌大型重機車1輛。

強烈撞擊導致警車內兩名員警一度受困，新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助周（22歲）、黃員（28歲）兩員警脫困，檢視周、黃兩警、肇事駕駛黃男傷勢，周、肇事駕駛黃男無大礙、黃姓員警傷勢嚴重，現場另有一名停等紅燈駕駛也受傷，緊急協助4人送醫急救，黃姓員警傷重不治。

警方表示，肇事車內未發現違禁品，黃男自稱是疲勞駕駛釀禍，黃男沒有酒駕，肇事原因待查，後續將依公共危險、過失致死罪送辦。

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新北市三重今天凌晨發生一起死亡車禍，賓士車駕駛疑精神恍惚高速衝撞前方的警車，造成警車飛撞騎樓，一名警察當場死在車內。讀者提供
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警車 車禍

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