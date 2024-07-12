影／高雄賓士變換車道撞斷路燈桿 釀2騎士撞桿摔車受傷
許姓男子今晚7時許駕駛賓士車行經高雄市建國路三段，疑變換車道不慎，失控撞斷路燈桿，燈桿應聲倒下，造成後方2名騎機車的劉姓和李姓男子反應不及，撞上燈桿摔車，所幸送醫後無生命危險；詳細肇責由警方釐清。
警方調查，許姓男子（33歲）今晚7時許駕駛白色賓士車沿鳳山區建國路三段東往西行駛，行經建國路三段90號時，不明原因衝撞路燈桿，導致燈桿整根斷裂，燈桿中間處打中車頂，前方燈罩差一公尺掉落地面。
當時後方騎機車的劉姓男子（27歲）和李姓男子（20歲）見路燈桿突然在眼前倒下，來不及反應，撞上燈桿後，連人帶車摔倒在地，手腳擦挫傷，幸 2人意識清楚，經送醫治療，無生命危險。
由於路燈桿毀損，警方通報養工處及台電到場修復燈桿，事後對許男及劉、李二人施以酒測，均無酒駕行為；初判肇責為許男駕賓士車變換車道不當及未注意車前狀況釀禍，詳細肇事責任由交通大隊判定釐清。
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