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女車主遲遲不移車...新北男怒在擋風玻璃貼「白目」潑廢油 下場曝光
燕姓男子不滿洪女車停路旁，致電要求移車未果，怒持白色膠帶於洪女擋風玻璃上貼寫「白目」兩字，朝車身潑廢油。洪女自行調閱監視器畫面發現是燕男所為報警協處，依毀損罪嫌偵辦。
據了解，燕姓男子（37歲）不滿洪姓女子（24歲）將汽車停在新北市蘆洲區長安街267巷內未畫線的道路上，這個月9日上午，燕男致電給洪女要求移車未果，燕男竟拿著白色膠帶，直接在洪女汽車前、後擋風玻璃貼寫「白目」兩字，旋即朝車身潑廢油。
當天上午7時許洪女到場牽車，發現車身有油汙、擋風玻璃被貼侮辱字眼，立即委請友人協助將車移置，旋即報警協處。警方獲報到場調閱周邊監視器畫面，發現是燕男所為，通知到案說明，警詢後將依毀損函送法辦。
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