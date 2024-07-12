女車主遲遲不移車...新北男怒在擋風玻璃貼「白目」潑廢油 下場曝光

燕姓男子不滿洪女車停路旁，致電要求移車未果，怒持白色膠帶於洪女擋風玻璃上貼寫「白目」兩字，朝車身潑廢油。洪女自行調閱監視器畫面發現是燕男所為報警協處，依毀損罪嫌偵辦。

據了解，燕姓男子（37歲）不滿洪姓女子（24歲）將汽車停在新北市蘆洲區長安街267巷內未畫線的道路上，這個月9日上午，燕男致電給洪女要求移車未果，燕男竟拿著白色膠帶，直接在洪女汽車前、後擋風玻璃貼寫「白目」兩字，旋即朝車身潑廢油。