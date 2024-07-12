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內部無商家進駐！台中東帝士廣場突爆火警「黑煙狂竄」 消防曝可能原因
台中市南區復興路東帝士廣場頂樓今下午3點多驚傳起火，黑色濃煙四竄，警消趕赴現場從隔壁賺錢時代大樓10樓拉水線滅火，所幸火勢短時間內控制，初步未發現有人員傷亡，疑似頂樓水塔馬達走火引燃，詳細起火原因待釐清。
台中市南區長春里長林姍汝指出，東帝士大樓早期作為商場使用，但結束營業多年，長期內部也沒有商家進駐，因此整棟大樓並無人居住，隔壁的賺錢時代大樓則為社區。
台中市消防局出動第七大隊及多個分隊，到場後自隔壁社區10樓拉水線灌救，所幸火勢很快就控制、熄滅，未發現有人員受傷受困。
第七大隊副大隊長陳樂憶表示，東帝士大樓停業許久，近日9至12日剛好有委託廠商就冷卻水保養工程，今下午目睹火勢後報案，火勢約在下午4點9分撲滅，
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