21位員警涉抽白單被聲押！新竹北門派出所最多人涉案 所長20萬元交保

新竹地檢署偵辦新竹警方抽白單案，因其中第一分局北門派出所就有16人涉案，就連正副所長都牽涉其中，超過半數所內人力都被調查，分局緊急調派人力才讓北門所今天得以運作，但稍早北門所長李政峻已經被裁定20萬元交保並限制住居。

新竹檢方此次聲押員警多達21人，其中16人是北門派出所官警，而該所人員編制總共30人，已出現警力吃緊、無法維持正常輪值等情，所長李政峻與副所長林吉龍也在檢方聲押名單中，分局長羅裕成緊急呼叫支援，才讓北門所轄區治安沒有放空城。