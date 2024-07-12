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21位員警涉抽白單被聲押！新竹北門派出所最多人涉案 所長20萬元交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋陳俊智／新竹即時報導

新竹地檢署偵辦新竹警方抽白單案，因其中第一分局北門派出所就有16人涉案，就連正副所長都牽涉其中，超過半數所內人力都被調查，分局緊急調派人力才讓北門所今天得以運作，但稍早北門所長李政峻已經被裁定20萬元交保並限制住居。

新竹檢方此次聲押員警多達21人，其中16人是北門派出所官警，而該所人員編制總共30人，已出現警力吃緊、無法維持正常輪值等情，所長李政峻與副所長林吉龍也在檢方聲押名單中，分局長羅裕成緊急呼叫支援，才讓北門所轄區治安沒有放空城。

新竹地院下午裁定所長李政峻以20萬元交保並限制住居，不過副所長林吉龍仍在羈押庭中，其餘涉案警員陸續完成裁定，已有5名一線三警員分別以3萬到12萬元交保。辯護律師步出羈押庭時，立刻聯繫警員家屬籌錢前來交保，語氣十分急迫。

新竹地方法院電子告示牌上顯示李姓涉案人涉嫌貪汙，裁定20萬元交保限制住居，李即為北門派出所長。記者巫鴻瑋／攝影
新竹地方法院電子告示牌上顯示李姓涉案人涉嫌貪汙，裁定20萬元交保限制住居，李即為北門派出所長。記者巫鴻瑋／攝影

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