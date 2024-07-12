汽車闖紅燈撞飛機車害騎士受傷 警：駕駛最高罰5千4

一輛汽車今天上午於新北市五股區中興路三段闖紅燈，當場撞倒機車，害騎士肢體多處擦挫傷，救護人員協助騎士包砸傷口，他不願就醫。肇事駕駛沒有酒駕，肇因待查。汽車駕駛闖紅燈警依法開單舉發，最高恐罰處5400元。

據了解，丁姓男子（32歲）今天上午8時許，開著一輛汽車行經新北市五股區中興路三段與疏洪北路口，疑因闖紅燈直接撞倒沈男（35歲）所騎乘機車，造成沈男肢體多處擦挫傷。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助包紮傷口，沈男不願就醫。事故雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。