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汽車闖紅燈撞飛機車害騎士受傷 警：駕駛最高罰5千4

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛汽車今天上午於新北市五股區中興路三段闖紅燈，當場撞倒機車，害騎士肢體多處擦挫傷，救護人員協助騎士包砸傷口，他不願就醫。肇事駕駛沒有酒駕，肇因待查。汽車駕駛闖紅燈警依法開單舉發，最高恐罰處5400元。

據了解，丁姓男子（32歲）今天上午8時許，開著一輛汽車行經新北市五股區中興路三段與疏洪北路口，疑因闖紅燈直接撞倒沈男（35歲）所騎乘機車，造成沈男肢體多處擦挫傷。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助包紮傷口，沈男不願就醫。事故雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

警方表示，汽車駕駛為依號誌燈指示闖紅燈釀禍，警依道路交通管理處罰條例第53條1項之規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，開處1800元以上5400元以下罰鍰。

新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市五股區中興路三段今天上午發生兩車碰撞，肇因疑似汽車駕駛闖紅燈釀禍，肇因仍待調查。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》

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