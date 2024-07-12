台中婦砸16萬要搶救「山姆將軍」 員警阻詐保住積蓄
65歲鄭姓婦人在網路認識自稱擔任將軍的「山姆」，對方稱將到俄烏戰爭前線，希望鄭婦匯款買機票來台，她到台中某銀行匯款，行員發覺有異通報，和警方合力阻詐避免金錢損失。
台中市警察局第六分局今天表示，西屯派出所5日中午12時30分接獲河南路1家銀行通報稱，有婦人要臨櫃匯款5000美元（約新台幣16萬2000餘元）疑似遭詐騙，請員警到場協助。
警方到場後，鄭姓婦人向警方表示，她在臉書（Facebook）結識名叫「山姆」的中年男子，與對方交談數日後，深深被對方的經歷與氣質吸引，並以兄妹相稱。
鄭婦說，「山姆」自稱在特殊組織擔任將軍職務，因俄烏戰爭開打，人員消耗很嚴重，現在輪到自己要到前線效力，但擔心此後凶多吉少，便想請在台灣的「妹妹」鄭婦幫助，匯款5000美元讓他搭機到台灣。
鄭婦得知後，當天前往銀行要匯款，並依對方指示準備以比特幣的方式轉給對方，因婦人的說詞有異，行員認定她疑遭詐騙，便通報警方到場協助。
經員警到場得知後，將相關詐騙案例出示給鄭婦，並與行員耐心勸說下，她才打消匯款念頭保住積蓄，也讓婦人對警方與行員的熱心致謝。
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