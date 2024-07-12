許淑華官方臉書遭盜用 詐團以贈送投資書籍騙個資

南投縣長許淑華免費送投資書籍？南投縣民今天看到縣長許淑華臉書，以「守護南投、公益贈書」為名，贈送投資書籍要求點選連結免費領取，向縣府查證才知道是詐騙集團盜用許淑華姓名和照片，南投縣刑大獲報後先將假粉專下架，提醒民眾有「藍勾勾」才是許淑華臉書，更不要點選不明連結和群組。

有不少南投縣民發現，臉書出現「shuhuahsu」網頁，以許淑華口吻，強調她身為南投縣長，決定挺身而出投身公益事業，致贈十萬本投資書籍，還有許淑華贈書照片，讓人真假難辨。一旦點連結後，則會跳到LINE群組，要求聯繫助理，填寫相關個人訊息，以便贈書。

縣府表示，縣長許淑華臉書粉絲專頁名稱為「許淑華」，經營多年以有27萬名粉絲，假粉專則以「shuhuahsu」英文名魚目混珠，縣府中午上午向南投縣刑警大隊報案，警方已通知臉書先將假帳號下架。

南投縣新聞行政處長蔡明志也提醒民眾，臉書「有藍勾勾」的才是縣長許淑華帳號，臉書上看到無「藍勾勾」帳號都是假帳號，更不要聽從點選連結、加入不明群組、不提供個人資料，以免個資遭盜用。