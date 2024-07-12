快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

許淑華官方臉書遭盜用 詐團以贈送投資書籍騙個資

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣長許淑華免費送投資書籍？南投縣民今天看到縣長許淑華臉書，以「守護南投、公益贈書」為名，贈送投資書籍要求點選連結免費領取，向縣府查證才知道是詐騙集團盜用許淑華姓名和照片，南投縣刑大獲報後先將假粉專下架，提醒民眾有「藍勾勾」才是許淑華臉書，更不要點選不明連結和群組。

有不少南投縣民發現，臉書出現「shuhuahsu」網頁，以許淑華口吻，強調她身為南投縣長，決定挺身而出投身公益事業，致贈十萬本投資書籍，還有許淑華贈書照片，讓人真假難辨。一旦點連結後，則會跳到LINE群組，要求聯繫助理，填寫相關個人訊息，以便贈書。

縣府表示，縣長許淑華臉書粉絲專頁名稱為「許淑華」，經營多年以有27萬名粉絲，假粉專則以「shuhuahsu」英文名魚目混珠，縣府中午上午向南投縣刑警大隊報案，警方已通知臉書先將假帳號下架。

南投縣新聞行政處長蔡明志也提醒民眾，臉書「有藍勾勾」的才是縣長許淑華帳號，臉書上看到無「藍勾勾」帳號都是假帳號，更不要聽從點選連結、加入不明群組、不提供個人資料，以免個資遭盜用。

南投縣刑警大隊也在臉書示警，詐騙集團冒用縣長許淑華照片，另創臉書帳號，如發現機關首長帳號申請加入好友要特別小心，政府機關和官員「不會」要求透過IG或其他通訊軟體要求借錢或匯款。

南投縣長許淑華照片遭詐騙集團盜用，開設假帳號以假亂真，警方提醒縣長臉書有「藍勾勾」才是真的，以免受騙。圖／南投縣警局提供
南投縣長許淑華照片遭詐騙集團盜用，開設假帳號以假亂真，警方提醒縣長臉書有「藍勾勾」才是真的，以免受騙。圖／南投縣警局提供
詐騙集團盜用南投縣長許淑華照片並變造，在臉書上假冒許淑華名義，贈送投資書籍，騙取民眾個資。圖／讀者提供
詐騙集團盜用南投縣長許淑華照片並變造，在臉書上假冒許淑華名義，贈送投資書籍，騙取民眾個資。圖／讀者提供

許淑華 詐騙集團

相關新聞

許淑華官方臉書遭盜用 詐團以贈送投資書籍騙個資

南投縣長許淑華免費送投資書籍？南投縣民今天看到縣長許淑華臉書，以「守護南投、公益贈書」為名，贈送投資書籍要求點選連結免費...

遴選規則變 台東資深警等嘸小隊長位 警局：可受公評

台東縣警察局開出4個刑事小隊長缺，未料，內部卻傳出升職規則改變，讓原本等候派補的資深刑警錯愕，基層批不公。有資深員警說「...

台中大里內新橋科技執法惹民怨！警方說話了

台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路，市議員李天生、新仁里長洪家裕今分別接獲市民反映，內新橋左轉車道長度不足，造成後方...

長官昨晚交談「無異狀」 台南五分局警專實習生疑墜樓不治 警方釐清死因

台南市警五分局張姓警專實習生今上午5時被發現疑似墜樓，倒臥在分局地下室停車場1樓入口處，經緊急送醫仍不治身亡，家長據報後...

金門惠民農莊疑車庫機車起火 濃霧瀰漫嚇壞周邊鄰居

金湖鎮蓮庵里惠民富康農莊內有一處民宅今天上午鐵皮車庫內的汽、機車起火，由於周邊存放不少塑膠品與高梁酒，導致大量濃煙直竄天...

「股票名人阿娟叫我投資」 大甲警及時阻詐保住他20萬退休金

台中一名男子從通訊軟體LINE看見打著知名資深投資顧問專家陳裴娟專人指導的股票投資廣告，好奇打開瀏覽，以為依指示投資就可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。