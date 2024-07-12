遴選規則變 台東資深警等嘸小隊長位 警局：可受公評

台東縣警察局開出4個刑事小隊長缺，未料，內部卻傳出升職規則改變，讓原本等候派補的資深刑警錯愕，基層批不公。有資深員警說「從天堂掉入地獄」。縣警局表示，內部升遷依「警察人員陞遷辦法」規定辦理，有問題都可依循申覆，派補可受公評。

縣警局表示，刑事小隊長缺額派補，均參考花蓮、屏東等其他縣市，並在經過所屬單位討論共識後，擬定出新的遴選規定，於7月1日實施，符合派補人員的審核過程中，全都依警察人員陞遷辦法來審定，且考量到資深員警的辛勞，6月30前已陸續派補3位符合小隊長資格的缺。

縣警局刑警大隊將開出包括大武分局、關山分局、婦幼隊共4個小隊長職缺，並從70名偵查佐評選出來擔任，不過，原本過去按照工作績效、年資積分及特殊功績的累計總分比較來評選，近日出現新的陞職辦法，改成近3年功獎來計算，讓不少資深刑警派補資格一下掉落，批不公。

「最起碼也要升一個資深的，底下也不會講話。」一名資深刑事員警說，規則改變後就有同事從前3名掉落到10名以後，心情從天堂掉落地獄。另也有資深員警說，能夠待在刑事工作這麼多年，就算沒大功績，也有刻盡本分的苦勞，這樣打擊老警察士氣，對單位也是悶。