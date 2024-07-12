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台中大里內新橋科技執法惹民怨！警方說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路，市議員李天生、新仁里長洪家裕今分別接獲市民反映，內新橋左轉車道長度不足，造成後方直行車輛被迫違規越線被舉發，也有市民認為是內新橋因車道縮減致車輛搶道被舉發惹民怨。警方回應，目前此處尚未有因違規越線被舉發，警方將邀相關單位會勘改善。

霧峰警分局回應，大里內新橋科技執法，取締違規項目為闖紅燈及轉彎或變換車道未依標誌、標線、號誌指示等2項，至今共裁處30件闖紅燈，尚未有因不依標誌、標線指示行駛的違規案。警方在接獲地方反映後，近期將會勘，聽取各方意見後改善，至於建置交通違規科技執法設備並非以取締為目的，而是透過科技執法，希望民眾養成遵守交通法規的良好習慣。

李天生說，為了提升行車安全、降低肇事率，市警局在全市20處路口新增科技執法設備，其中大里區新增環中東路與新仁路口（內新橋北端）、環中東路與德芳南路口（立元一橋北端）等二處，7月1日開始執法取締，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

李天生接獲民眾投訴，內新橋是十九甲地區進出的重要橋梁，往來車輛眾多，不過左轉車道不長，後方隨行的車輛，發覺前方遭到堵塞後再轉向直行車道，但是已違規跨越雙白線；此外，過橋後銜接的新仁路只有一個車道，內新橋2個直行車道車輛匯入時，大家爭先恐後搶道，經常造成越線受罰。

新仁里長洪家裕抱怨，科技執法後，不少十九甲地區住戶反映，內新橋因車道縮減致車輛搶道被舉發，現在科技執法拍得很清楚，裁處600以上、1800元以下罰鍰，根本是針對十九甲地區住戶的懲罰，並不公平。

台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路。圖／台中市議員李天生提供

標誌 科技執法 車道

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