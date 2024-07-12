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長官昨晚交談「無異狀」 台南五分局警專實習生疑墜樓不治 警方釐清死因

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局張姓警專實習生今上午5時被發現疑似墜樓，倒臥在分局地下室停車場1樓入口處，經緊急送醫仍不治身亡，家長據報後已從雲林老家趕到分局了解狀況，傷心欲絕，警分局已通報檢方相驗，釐清死因。

據了解，分局長官昨晚還特地關心張的實習狀況且侃侃而談，絲毫看不出任何異狀，因此，該長官接獲他發生意外，也感到訝異，直說昨晚還要員警照顧好學弟。

據調查，張21歲，為警察專科學校第42期暑期實習生，自7月1日至8月23日分派至分局實習，7月1日至7日在交通分隊實習，8日開始至派出所實習，並於7月9日、10日輪休，昨第2天才在派出所執勤。帶過他的長官認個性開朗，待人也很和善，在工作上看不出異常，且才剛實習沒幾天而已。

據悉，張沒有女朋友，在工作及感情上似乎看不出任何異狀，然而，他未留遺書，是否與個人私事有關，員警亟待從其手機等其他跡證，進一步尋找蛛絲馬跡。警方指出，已通報檢方相驗，會同法醫進一步釐清死因。

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台南市警五分局張姓警專實習生今上午5時被發現疑似墜樓，倒臥在分局地下室停車場1樓入口處，經緊急送醫仍不治身亡，警局已通報檢方相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台南市警五分局張姓警專實習生今上午5時被發現疑似墜樓，倒臥在分局地下室停車場1樓入口處，經緊急送醫仍不治身亡，警局已通報檢方相驗，釐清死因。圖／讀者提供

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