金門惠民農莊疑車庫機車起火 濃霧瀰漫嚇壞周邊鄰居

金湖鎮蓮庵里惠民富康農莊內有一處民宅今天上午鐵皮車庫內的汽、機車起火，由於周邊存放不少塑膠品與高梁酒，導致大量濃煙直竄天際，甚至還不時傳出輕微的爆炸聲，嚇壞周遭鄰居，一度傳出有2位住戶受困，金門縣消防局獲報共出動各式消防、救護車9輛，職、義消人員22名前往搶救，好在最後發現5名住戶都已逃出，整體救援歷時約1小時順利撲滅火勢，起火原因由本局火災調查科調查中。

金門縣消防局表示，今天上午9時54分接獲民眾報案，指稱自家車庫的車輛起火，指揮中心第一時間立即派遣第二大隊金湖、金沙及金寧車組，計各式消防、救護車9輛，職、義消人員22名前往搶救，消防局長呂英華也在第一時間接獲通報後，立即趕往現場坐鎮總指揮。

消防局救援車組抵達火災地點前，於南機路段即可目視鐵皮車庫大量濃煙直竄天際，並波及到民宅一樓，抵達現場時鐵皮車庫已呈全面燃燒狀態，不斷有猛烈火舌及濃煙竄出，初期指揮官金湖分隊分隊長許春祥經環視火場一周後，確認可入室救援路徑，於完成安全管制後，立即指示分3線出水搶救，中期利用排風機與屋頂鐵皮破壞進行通風排煙，後續以熱顯像儀（TIC）針對鐵皮屋及建築物全棟樓層確認無復燃可能後，團隊收拾裝備，完成整起救援，現場實際受燒面積約50平方公尺，所幸未造成人員傷亡，起火原因由消防局火災調查科調查中。

據現場目擊民眾表示，因為搭建出去的車庫與房屋中間有儲放高梁酒與廢棄塑膠與輪胎等雜物，才會讓濃煙不斷，好在後來是消防人員將鐵皮屋的天頂切開，總算讓濃煙迅速排掉。

消防局也呼籲，民眾使用電器及瓦斯等，應注意安全，有使用線香等微小火源習慣時，應注意周遭不可有其他可燃物，另如不幸發生火災時，第一時間應立即報案，以免延誤黃金救援時間。

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