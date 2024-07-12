快訊

113分科化學／又見非選魔王題！難度反映兩極 試題與解答看過來

高溫凌遲經濟損害大 投資開發潔淨能源是當務之急

換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

「股票名人阿娟叫我投資」 大甲警及時阻詐保住他20萬退休金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子從通訊軟體LINE看見打著知名資深投資顧問專家陳裴娟專人指導的股票投資廣告，好奇打開瀏覽，以為依指示投資就可賺錢，員警到銀行勸說這是詐騙手法，男子原本不信還說：「這是股票名人阿娟叫我投資的」，經員警解說，最後才保住他20萬元退休金。

大甲警分局大甲派出所前天接獲國泰世華商業銀行大甲分行通報，疑似有民眾遭詐騙準備匯款，行員苦口婆心勸導陳男不要被詐騙集團騙，但是陳男不為所動，員警到場後，陳男還主動出示他的LINE與投資專家陳裴娟的對話內容，並深信阿娟能讓他投資股票穩賺不賠。

員警告訴陳男，詐騙案猖獗且阿娟也曾經多次在電視上呼籲，對方沒有從事任何股票投資理財的公司，任何打著她的名號招攬、鼓吹投資的行為都是詐騙集團所為，員警當場上網GOOGLE提供相關資訊供陳男檢視，陳男子看了才恍然大悟，員警和行員及時保住他20萬元的退休金。

大甲分局長謝建國提醒，詐騙手法層出不窮，尤其是在投資股市或其他理財方面，詐騙集團常假借知名財經專家名義製作詐騙廣告引誘被害人加LINE好友，再拉被害人加入投資群組，分享飆股投資標的，鼓吹被害人下載假投資App或交易平台進行投資，再由轉帳水房透過網路轉帳方式將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶，交由集團車手至金融機構提領。

台中市大甲警分局大甲派出所接獲國泰世華銀行大甲分行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙。員警到場了解情形後，及時阻詐。圖／警方提供
台中市大甲警分局大甲派出所接獲國泰世華銀行大甲分行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙。員警到場了解情形後，及時阻詐。圖／警方提供

LINE 理財 詐騙集團

延伸閱讀

誆女子見男網友要先買4萬元點數 台中警成功阻詐

運將抱220萬現金要匯款 台中警點破假投資騙術阻詐

退休金算盤／新制勞退提好提滿 四大好處

萬人退休大調查！民眾預期退休金準備1400萬元才夠 4年增近3成

相關新聞

長官昨晚交談「無異狀」 台南五分局警專實習生疑墜樓不治 警方釐清死因

台南市警五分局張姓警專實習生今上午5時被發現疑似墜樓，倒臥在分局地下室停車場1樓入口處，經緊急送醫仍不治身亡，家長據報後...

台中大里內新橋科技執法惹民怨！警方說話了

台中市大里內新橋7月1日起科技執法上路，市議員李天生、新仁里長洪家裕今分別接獲市民反映，內新橋左轉車道長度不足，造成後方...

金門惠民農莊疑車庫機車起火 濃霧瀰漫嚇壞周邊鄰居

金湖鎮蓮庵里惠民富康農莊內有一處民宅今天上午鐵皮車庫內的汽、機車起火，由於周邊存放不少塑膠品與高梁酒，導致大量濃煙直竄天...

「股票名人阿娟叫我投資」 大甲警及時阻詐保住他20萬退休金

台中一名男子從通訊軟體LINE看見打著知名資深投資顧問專家陳裴娟專人指導的股票投資廣告，好奇打開瀏覽，以為依指示投資就可...

土城傳垃圾車車禍！騎士遭輾過「疑臟器外露」送醫不治

新北市環保局一輛垃圾車今天行經土城區與機車騎士陳姓男子發生車禍，謝男疑似遭車輪輾過，救護人員到場搶救，發現騎士腹部受傷嚴...

小黃迴轉不慎碰撞公車頭！「180度旋轉」再撞公車尾橫擋車道

一輛計程車今天上午從新北市五股區成泰路三段迴轉，不慎失控旋轉180度撞及公車車尾，所幸現場沒有人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。