「股票名人阿娟叫我投資」 大甲警及時阻詐保住他20萬退休金
台中一名男子從通訊軟體LINE看見打著知名資深投資顧問專家陳裴娟專人指導的股票投資廣告，好奇打開瀏覽，以為依指示投資就可賺錢，員警到銀行勸說這是詐騙手法，男子原本不信還說：「這是股票名人阿娟叫我投資的」，經員警解說，最後才保住他20萬元退休金。
大甲警分局大甲派出所前天接獲國泰世華商業銀行大甲分行通報，疑似有民眾遭詐騙準備匯款，行員苦口婆心勸導陳男不要被詐騙集團騙，但是陳男不為所動，員警到場後，陳男還主動出示他的LINE與投資專家陳裴娟的對話內容，並深信阿娟能讓他投資股票穩賺不賠。
員警告訴陳男，詐騙案猖獗且阿娟也曾經多次在電視上呼籲，對方沒有從事任何股票投資理財的公司，任何打著她的名號招攬、鼓吹投資的行為都是詐騙集團所為，員警當場上網GOOGLE提供相關資訊供陳男檢視，陳男子看了才恍然大悟，員警和行員及時保住他20萬元的退休金。
大甲分局長謝建國提醒，詐騙手法層出不窮，尤其是在投資股市或其他理財方面，詐騙集團常假借知名財經專家名義製作詐騙廣告引誘被害人加LINE好友，再拉被害人加入投資群組，分享飆股投資標的，鼓吹被害人下載假投資App或交易平台進行投資，再由轉帳水房透過網路轉帳方式將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶，交由集團車手至金融機構提領。
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