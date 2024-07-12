土城傳垃圾車車禍！騎士遭輾過「疑臟器外露」送醫不治
新北市環保局一輛垃圾車今天行經土城區與機車騎士陳姓男子發生車禍，謝男疑似遭車輪輾過，救護人員到場搶救，發現騎士腹部受傷嚴重，導致臟器外露，大量失血，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治，詳細車禍原因有待警方進一步調查釐清。
新北市消防局今天上午11時18分獲報，土城區永寧路與永安街口土城國中前發生車禍，救護人員到場，發現是新北市環保局垃圾車與機車相撞，機車騎士謝姓男子（54歲）疑似遭車輪輾過，腹部臟器外露，大量失血，當場失去生命跡象，緊急送土城長庚醫院搶救最後仍宣告不治。
據了解，駕駛新北環保局清潔隊垃圾車的陳姓男子（58歲）沿土城區永安街右轉永寧路往高速公路涵洞方向行駛時，不慎與機車騎士謝男發生碰撞，謝男人車倒地還遭車輪輾過，導致當場傷重送醫不治，確實事發原因現由警方調查中，警詢後今天也將陳男依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，肇事車輛也依規定移置保管。
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