瑞芳保育區2男浮潛魚叉違規捕魚被逮 魚身穿刺孔難賴
新北市深澳安檢所海巡人員昨晚在瑞芳保育區內，逮獲2名穿著浮潛裝備男子，持魚叉違規採捕，查漁獲為鸚哥魚1尾、鱗煙管魚2尾、馬面魨2尾，魚身均有穿刺孔，讓2人坦承無從抵賴，訊後今依漁業法函送新北市政府裁處。
海巡署第二巡防區指揮部昨晚9時接獲民眾撥打118專線報案，新北市瑞芳保育區內有2名浮潛男子疑似違規採捕，行蹤可疑，立即指揮北部分署第二岸巡隊深澳安檢所前往處理。
深澳安檢所海巡人員抵達現場後，發現魏姓（43歲）、陸姓（36歲）男子正在瑞芳保育區內，穿著浮潛裝備，未背空氣瓶，持魚叉違規採捕。現場查漁獲為鸚哥魚1尾、鱗煙管魚2尾、馬面魨2尾，魚身均有穿刺孔，證據確鑿，2人坦承是在保育區內抓的。
第二岸巡隊表示，採捕水產動植物時，須注意當地政府公告的地點，避免誤觸法網，若民眾於岸際或港區發現不法情事時，請撥打「118」，海巡署獲報後，將立即前往處置。
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