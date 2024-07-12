高雄轎車翻車四輪朝天 開車男自脫困驚魂未定

高雄市楠梓區今天上午傳出翻車車禍，劉姓男子駕駛轎車，在楠梓科技園區外突然撞道路分隔島，轎車瞬間翻覆，四輪朝天。劉男自行爬出車外，身體多處挫傷，在警方抵達時稱，是為了閃避前車才撞上分隔島翻車，確實肇事原因由警方調查。

車禍發生點距離高雄市警楠梓分局200公尺。今天上午9時12分警方獲報案，楠梓區外環西路及智群路口發生車禍，派趕到車禍現場，發現1輛轎車翻覆，四輪朝天，開車的劉姓男子（21歲）已自行脫困。他驚魂未定向員警說，為了閃車撞上分隔島。