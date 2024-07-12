雲林弒親案！25歲男半夜喊「人劍合一」持水果刀砍殺 母不治父逃出報案
雲林縣虎尾今日凌晨2點多發生一起逆倫命案，25歲林姓男子不明原因半夜持水果刀砍殺父母，造成母親傷重不治，父親在阻擋過程中也身中多刀，父親逃出家中報案，警方到場時，林男情緒不穩，遭強制送醫，父親急救後無生命危險，相關案情釐清中。
據了解，25歲林姓男子凌晨2點多突然闖入父母房間，毆打父母，並喊一聲「人劍合一」後跑出房間，林父、林母到客廳查看情形，林男從廚房拿刀子，隨即持刀刺往母親胸口，林父見狀阻止，與兒子在屋內周旋，並叫妻子趕緊跑出求救。
53歲林父逃出後發現49歲林母身中多刀，倒臥車庫中，林父逃出屋外報案求救，林母送醫急救不治，林父急救後無生命危險。
據了解，涉案的林男大學剛畢業，目前待業中，鄰居表示，半夜有聽到吵鬧聲，出來查看發現警方已到達，才知道發生命案。林男另有一個哥哥在北部工作，得知後已趕回雲林。
雲林縣府表示，林家並非列管高風險家庭。鄰居表示，林男一家平日互動正常，林父擔任保全，沒有發現任何異狀，也沒聽過他們爭吵，不解怎麼會發生憾事。全案警方偵辦中。
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