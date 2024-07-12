快訊

孫安佐呼麻惹風波！ 定居泰國女星揭內情：其實當地人不想鬧大

113分科物理／偏振實驗、星鏈入題！觀念題多過計算 考生看不懂苦喊「只能通靈」

金廈大橋台灣端還沒著落 預定地周邊已開始獵地

雲林弒親案！25歲男半夜喊「人劍合一」持水果刀砍殺 母不治父逃出報案

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾今日凌晨2點多發生一起逆倫命案，25歲林姓男子不明原因半夜持水果刀砍殺父母，造成母親傷重不治，父親在阻擋過程中也身中多刀，父親逃出家中報案，警方到場時，林男情緒不穩，遭強制送醫，父親急救後無生命危險，相關案情釐清中。

據了解，25歲林姓男子凌晨2點多突然闖入父母房間，毆打父母，並喊一聲「人劍合一」後跑出房間，林父、林母到客廳查看情形，林男從廚房拿刀子，隨即持刀刺往母親胸口，林父見狀阻止，與兒子在屋內周旋，並叫妻子趕緊跑出求救。

53歲林父逃出後發現49歲林母身中多刀，倒臥車庫中，林父逃出屋外報案求救，林母送醫急救不治，林父急救後無生命危險。

據了解，涉案的林男大學剛畢業，目前待業中，鄰居表示，半夜有聽到吵鬧聲，出來查看發現警方已到達，才知道發生命案。林男另有一個哥哥在北部工作，得知後已趕回雲林。

雲林縣府表示，林家並非列管高風險家庭。鄰居表示，林男一家平日互動正常，林父擔任保全，沒有發現任何異狀，也沒聽過他們爭吵，不解怎麼會發生憾事。全案警方偵辦中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

雲林縣虎尾鎮發生人倫悲劇，林姓男子涉嫌持水果刀殺死母親。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮發生人倫悲劇，林姓男子涉嫌持水果刀殺死母親。記者陳雅玲／攝影

父母 雲林

延伸閱讀

雲林虎尾逆倫命案 兒子持刀殺死母親、砍傷父親

蔡宏圖也受不了！屢遭冒名投資詐騙「報案很多次了！」

影／妻轉院治療8旬失智夫不知情 到醫院探視卻走失

影／「已故愛子」機車不見8旬翁急報案！清水警幫找回滿滿情感

相關新聞

雲林弒親案！25歲男半夜喊「人劍合一」持水果刀砍殺 母不治父逃出報案

雲林縣虎尾今日凌晨2點多發生一起逆倫命案，25歲林姓男子不明原因半夜持水果刀砍殺父母，造成母親傷重不治，父親在阻擋過程中...

快訊／雲林虎尾發生兒子殺母逆倫命案 母死父受傷

雲林縣虎尾今日凌晨2點發生一起逆倫命案，29歲兒子不明原因持水果刀砍殺父母，母親當場死亡，父親也受傷，目前警方已將涉嫌行...

雲林弒親案母死父傷 鄰居驚：凶嫌從小很乖、生活正常

雲林縣虎尾鎮今日凌晨2點發生一起駭人聽聞的逆倫命案，25歲兒子不明原因持水果刀砍殺父母，母親當場死亡，父親受傷送醫，凶嫌...

鄭文燦同案被告 台塑大老交保恐夢碎？ 桃院重開羈押庭

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，昨遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見成功，同案被告本月4日以1000萬元交保...

影／高雄警攻堅破毒窟 驚見通緝男擁海洛因磚

高雄市警方查緝毒品，發現張姓男子假釋後又涉販，查出他以朋友的住家當販毒據點，動員查緝、攻堅，驚見他涉嫌擁有海洛因磚及安非...

失聯移工來台半年就販毒！「專賣同鄉」被北市刑大查獲

台北市刑大上個月偵破外籍移工販售毒品給同鄉案件，刑大七隊逮捕一名越南籍李姓移工，販售毒品咖啡包及愷他命獲取暴利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。