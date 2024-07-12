警專實習生傳墜樓 台南議員王家貞驚訝：才建議高樓要加設防範

台南市警五分局張姓警專實習生今上午5時被發現疑似墜樓，倒臥在分局地下室停車場1樓入口處，經緊急送醫仍不治身亡，台南市議員王家貞驚訝「啊…才在說啊！」，將提議要求市政府，在未來新建大樓的最高層頂樓加設防範措施。

王家貞昨天會同台南市憂鬱症關懷協會，拜會台南市衛生局長李翠鳳，期望衛生局共同贊聲、一起支持憂協所規畫將舉辦的「銅鑼浴」活動，盼望藉由古老的銅鑼聲再次展現，讓現今易發生高壓、辛苦、煩悶的生活中，使「銅鑼浴」成為可改善人們身、心、靈調和狀態的媒介，成功的作為一個平靜與減壓、輔助身心健康的良藥。

王家貞表示，近年來她一直不遺餘力的推動催生下，台南市政府衛生局現在已提供市民1年2次免付費心理諮商服務讓她略表欣慰，但在宣導的管道及擴展上還是需要市政府更積極、更精進的為民服務。

王家貞說，從報章雜誌中得知台南市在2023年因輕生死亡有318人，相較2022年時微微減少了2人，雖為六都中是唯二輕生死亡人數有下降的城市，仍感覺不論是政府、民間、及個人還是要再多多加油，將輕生數字降到0點。

她提及近日又見多起各地的攜幼兒自殺事件，讓人極感悲痛無語，因此經常反覆思考我們政府是否還應該為國人鄉親多做些什麼呢？

王家貞表示，將提議要求市政府，在未來新建大樓的最高層頂樓在不影響大樓的安全性下，加裝各種有效防範輕生的措施，減少傷痛憾事發生。

另外，對於無法加裝措施卻具有輕生危險的地方，如海邊、大穚、舊式大樓等，廣貼對生命關懷與温情喊話的標語，讓因無助準備放棄生命的鄉親市民，能及時的再多多思考活著的最重性及必需性。

王家貞也要求市政府也應加強安排及設計「自殺守門人」的培訓，使其發揮最大的安撫及協助功能，降低自殺未遂者再度發生傻事的遺憾。

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