台中警爆集體用「擦擦筆」代簽勤務表 冷凍現形7人送辦

台中市警局第六分局交通分隊被爆出警員集體以「代簽」方次竄改勤務表，1名蔡姓小隊長疑為便宜行事，指示6名隊員使用「擦擦筆」在勤務表上幫他代簽，待自己上班後擦掉重簽，以此製造正常出、退勤假象，警方已將7名警員記過、申誡懲處，為釐清有無詐領加班費，依詐欺罪嫌函送偵辦。

台中第六分局負責台中西屯區治安、交通，因轄區發展快速，包括市政府、市議會及七期商業區等，尤其交通事故量非常繁重，為此第六分局交通隊也多達40多名警力。

經查，蔡姓小隊長近2、3年於交通分隊期間，疑似為管理方便、便宜行事，若遇上自己有事無法準時上班，就會指示同隊的6名隊員，使用擦擦筆在出、退勤紀錄表上，先簽上警員自己的名字後，待蔡實際抵達分隊上班時，再將字跡擦掉重新簽名，以此製造出勤紀錄正常假象。

警方內部接獲檢舉展開調查，第一時間將蔡調至警備隊、又改調他轄分局，為釐清蔡有無指示隊員代簽一事，警方查知擦擦筆墨水特性，就算擦掉後於零下10度低溫仍會顯現筆跡，直接將歷年出勤紀錄等統統送進冷凍庫。

警方清查出，近2、3年來約有10幾筆代簽紀錄經「冷凍現形」，也確認當時蔡指示隊員代簽時，是由隊員簽上自己名字，待蔡到場擦掉後改簽自己名字。

由於事關出勤有無請領加班費一事，警方調查後已將蔡列依詐欺罪嫌疑人，其餘6名警員列關係人，一併函送台中地檢署偵辦，釐清確切罪責。

台中第六分局指出，針對蔡姓小隊長違反紀錄，已對他記過2次，改調行政警察職務、調整服務地區，另外協助預留出入登記簿空格的6名警員，也分別記申誡，同樣改調行政警察、調整服務地，時任蔡姓、柯姓分隊長，因督導不周也記申誡。