住處火警竄濃煙！酒醉屋主醒問警、消：你們是怎麼進來的

台中市潭子區一棟住宅大樓昨天凌晨火警，消防隊員和員警拍門呼叫無人回應，破門搶救發現屋主酒醉在屋內熟睡，他被叫醒時一臉不解問消防隊員和員警：「你們是怎麼進來的？」

昨天凌晨3時許，大雅警分局頭家派出所警員羅登鴻、宋晏伶巡邏接獲潭子區某大樓主委報案，稱妻子睡夢中遭濃煙嗆醒，四處查看發現樓下傳來陣陣燒焦味和濃煙。

警方抵達現場後，見該大樓4樓陽台傳出陣陣白煙，員警到場後即刻上樓查看，梯間布滿濃厚的燒焦味，員警不斷拍打住戶大門均無人回應，大樓主委說屋主仍在屋內，為避免災情擴大，等消防和救護人員抵達後，立即破壞門鎖進入屋內。

屋內煙霧瀰漫且門窗緊閉，濃煙從廚房傳來，消防隊員立即關閉瓦斯，也進入臥室叫醒屋主，屋主當時睡眼惺忪地詢問在場警消：「你們是怎麼進來的？」，還不知家中火警；據他所述，應是上大夜班的哥哥離家前使用廚房忘記關火，才造成鍋爐乾燒，他又因睡前飲酒完全陷入熟睡，完全沒聽見警消呼喊，還好大樓主委報案、警方及時發現及消防隊員破門。

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