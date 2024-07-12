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兒剛買的角落生物扭蛋機轉眼遭竊 警花18天逮人完壁歸趙

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市余姓男子今年6月底帶小孩至永和比漾廣場遊玩，余男小孩將剛購買價值約1600元的角落生物扭蛋機放在遊戲機台旁椅子上，不料玩完遊戲回頭一看卻發現手提袋內的扭蛋機遭竊，只剩下空紙袋留在原處，怒報案求助。警方擴大調閱監視器，昨於案發後18天逮到涉嫌行竊的湯姓婦人並尋遭竊的贓物完壁歸趙。警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

余姓男子（54歲）上月23日帶小孩在永和比漾廣場4樓影城的遊戲機台遊玩時，為獎勵小孩成績進步購買的價值約1600元的角落生物扭蛋機被偷。余男向警方表示，在玩遊戲機時，將裝有角落生物扭蛋機及1盒貼紙的紙袋放在遊戲機台的椅子上，接著到隔壁的遊戲機台遊玩，回頭竟發現手提袋內的扭蛋被人偷走，僅留下空紙袋。

余男當天將遭遇PO上臉書社團「我是永和人」並報警，永和警分局新生派出所獲報後依規定受理，逐一詢問附近商家及擴大調運用科技偵查，調閱監視器清查竊嫌偷竊過程及行蹤，昨天上午8時永和區仁愛路查獲涉嫌行竊的湯姓婦人（43歲）到案，並完整尋回遭竊贓物。

余男昨天接獲警方通知，開心再度在臉書社團「我是永和人」貼上感謝文，指稱先前在永和比漾廣場4樓發生的角落生物扭蛋機竊盜案破案了，永和區新生派出所的員警李佶霖僅用18天就將犯嫌逮捕到案，展現警察的辦案能力，也讓遭竊的物品順利返還。

「我以為那是人家不要的。」湯姓婦人到案辯稱，以為是別人不要的才會順手拿回家，警詢後將湯女依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市余姓男子今年6月底在永和區比漾廣場買來獎勵小孩成績進步放在紙袋中的角落生物扭蛋機遭竊，只留下一個空紙袋。圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」
新北市余姓男子今年6月底在永和區比漾廣場買來獎勵小孩成績進步放在紙袋中的角落生物扭蛋機遭竊，只留下一個空紙袋。圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」
新北市余姓男子昨天開心再度在臉書社團「我是永和人」貼上感謝文，感謝員警李佶霖僅花18天就將竊嫌逮捕到案，展現警察的辦案能力，也讓遭竊的物品順利完壁歸趙。圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」
新北市余姓男子昨天開心再度在臉書社團「我是永和人」貼上感謝文，感謝員警李佶霖僅花18天就將竊嫌逮捕到案，展現警察的辦案能力，也讓遭竊的物品順利完壁歸趙。圖／翻攝自臉書社團「我是永和人」

扭蛋 永和

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