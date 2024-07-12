兒剛買的角落生物扭蛋機轉眼遭竊 警花18天逮人完壁歸趙

新北市余姓男子今年6月底帶小孩至永和比漾廣場遊玩，余男小孩將剛購買價值約1600元的角落生物扭蛋機放在遊戲機台旁椅子上，不料玩完遊戲回頭一看卻發現手提袋內的扭蛋機遭竊，只剩下空紙袋留在原處，怒報案求助。警方擴大調閱監視器，昨於案發後18天逮到涉嫌行竊的湯姓婦人並尋遭竊的贓物完壁歸趙。警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

余姓男子（54歲）上月23日帶小孩在永和比漾廣場4樓影城的遊戲機台遊玩時，為獎勵小孩成績進步購買的價值約1600元的角落生物扭蛋機被偷。余男向警方表示，在玩遊戲機時，將裝有角落生物扭蛋機及1盒貼紙的紙袋放在遊戲機台的椅子上，接著到隔壁的遊戲機台遊玩，回頭竟發現手提袋內的扭蛋被人偷走，僅留下空紙袋。

余男當天將遭遇PO上臉書社團「我是永和人」並報警，永和警分局新生派出所獲報後依規定受理，逐一詢問附近商家及擴大調運用科技偵查，調閱監視器清查竊嫌偷竊過程及行蹤，昨天上午8時永和區仁愛路查獲涉嫌行竊的湯姓婦人（43歲）到案，並完整尋回遭竊贓物。

余男昨天接獲警方通知，開心再度在臉書社團「我是永和人」貼上感謝文，指稱先前在永和比漾廣場4樓發生的角落生物扭蛋機竊盜案破案了，永和區新生派出所的員警李佶霖僅用18天就將犯嫌逮捕到案，展現警察的辦案能力，也讓遭竊的物品順利返還。