影／妻轉院治療8旬失智夫不知情 到醫院探視卻走失

台中一名86歲李姓老翁之妻曾長期在醫院治療，他常去醫院探望，後來失智仍惦記妻子，日前獨自要到醫院探視妻子自己卻迷路，家人不知他去何處急報案，員警聽聞這對夫妻情深故事後到醫院附近尋找，果然在醫院旁的警局前找到人。

本月9日晚上8點，大雅警分局頭家派出所警員羅登鴻、石紫瑜巡邏時，接獲李姓男子報案，稱其父親當天下午3點離家後未歸，經詢問鄰居得知，李父要求搭便車在潭子區福潭路88巷口下車，李父患有輕微失智症，失蹤後家屬遍尋不著，他已86歲年事高，家屬很擔心。

警方接獲報案後，調閱監視器查看李父最後下車地點，並詢問家屬李父平時習慣、喜好及可能出沒地點等；家屬說，李母因病曾長期在台語慈濟醫院治療，夫妻感情很好，父親以前常到醫院探視母親，後因父親失智，母親無好轉跡象，後來轉至他處安養院照顧。

警方聽聞後到慈濟醫院附近尋找，經過台中市警察局前，剛好接獲110通報稱警察局前有一名迷途老人需警方協助，員警一下車就認出迷途老人就是失蹤的李父，先開車載他回派出所休息，警方詢問，李姓老翁說要到慈濟醫院探視自己住院妻子，但他不知妻子已轉院，夫妻情深讓員警感動。