台南五分局警專實習生疑墜樓 警方正釐清死因

台南市警五分局張姓警專實習生今上午5時被發現疑似墜樓，倒臥在分局地下室停車場1樓入口處，經緊急送醫仍不治身亡，警方立即封鎖現場進行採證，初步了解並無外力介入，詳細原因本分局調查釐清中。

警方調查，張為警察專科學校第42期暑期實習生，訂於7月1日至8月23日分派至分局實習，7月1日至7月7日交通分隊實習，7月8日開始至派出所實習，並於7月9日、10日輪休，昨日為第2天在派出所執勤，張昨晚10時下班後便返回分局4樓寢室。

警方說，今日5時許，同仁發現張倒臥在分局地下室1樓入口處，立即送醫急救，惟經搶救後仍宣告不治。現場未發現遺書，張實習期間未發現出任何異常行為，詳細事發經過及原因尚在調查釐清中，分局深感不捨與遺憾，全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。

警方指出，持續加強關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發掘異常徵候，積極協處及轉介心理諮商或醫療協助，鼓勵同仁勇於求助，善用諮商資源。

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