疑未注意號誌轉紅 女無駕照騎車撞紅牌重機...恐罰2萬4
陳姓女子這月10日凌晨無駕照騎車，疑因未注意號誌燈轉紅，人車在新北市淡水區淡金路與坪頂路口衝撞前方紅牌重型機車，導致兩機車騎士肢體多處擦挫傷送醫無大礙。事故雙方沒有酒駕，肇因待查。陳女無照恐挨罰最高2萬4千元罰鍰，重機騎士越線同樣依法開罰。
據了解，陳姓女子（21歲）未考機車駕照仍騎乘機車上路，這個月10日凌晨4時20分左右，陳女騎機車經過新北市淡水區淡金路與坪頂路口，疑因未注意前方號誌燈轉紅，直接衝撞前方一輛越線停等紅牌重型機車。
導致陳女人車往前滑摔數公尺，紅牌重機車騎士李男（24歲）向右傾倒摔地，造成陳、李兩人肢體多處擦挫傷，所幸送醫急救沒有大礙。事故雙方騎士沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。
警方表示，陳女無駕照騎車依道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款之規定，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，開處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。
紅牌重機超越停止線，則依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，汽車駕駛人駕駛汽車不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，開處900元以上1800元以下罰鍰。
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