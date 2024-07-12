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影／「已故愛子」機車不見8旬翁急報案！清水警幫找回滿滿情感

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名8旬老翁急向警方報案說，他已故愛子的機車不見，愛子生前常騎這輛車載他到大街小巷兜風，已有滿滿的情感和回憶，清水警方與實習生積極尋找，15分鐘後找到機車，原來老翁忘了停車位置。

前天上午9時許，梧棲區一名80多歲黃姓老翁神情緊張走進清水警分局安寧派出所報案，他說停在家門口的機車竟失竊，老翁表示「這車對我非常珍貴」。

警方受理後派員調閱路口監視器追查竊嫌，發現老翁與妻子騎車出門後，竟徒步返家，才發現車輛非遭竊，而是老翁忘記停放位置。

警方沿著老翁騎車路線調閱監視器，研判車輛停放在梧棲文匯街等區域後，警員葉梓皓、林裕財及實習生劉泳緯、程俊彥兵分多路找車，15分鐘後，實習生劉泳在梧棲區文匯街118巷路邊尋獲該車，將這個好消息告知老翁，老翁興奮趕到現場，對熱心協助找回機車員警表示感謝，並比一個讚。

黃姓老翁向警方表示，該車是10年前已故愛子留下來的遺物，對他來說是非常珍貴，兒子還在世時，常騎著這輛機車載他去大街小巷兜風，已有滿滿的情感，他騎該車就好像愛兒載著他一樣，錢財事小，可以找回愛子與他的回憶才是最重要。

清水警分局安寧派出所長林承亞提醒，民眾出門在外，要注意行車安全，若到陌生地點停車時應詳記停車位置或鄰近重要標的物，或用手機拍照記錄，才能快速的找到愛車，車如果不慎遺失，也可就近向當地派出所報案協尋。

台中市清水警分局員警受理報案後，幫8旬老翁找到他已故愛子的機車。圖／警方提供
台中市清水警分局員警受理報案後，幫8旬老翁找到他已故愛子的機車。圖／警方提供

實習 梧棲

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