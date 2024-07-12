影／男分心騎機車、老婦逆向騎自行車相撞 1人重傷尚未脫險
台中市豐原區昨晚發生機車和自行車碰撞車禍，自行車騎士72歲婦人重傷，目前仍在加護病房未脫離危險；警方調查初判，機車騎士分心騎車，自行車騎士逆向騎車可能是肇事因素，詳細肇因仍在調查中。
豐原警分局昨晚9時25分獲報，豐原區向陽路發生車禍，經警方初步調查，25歲黃姓男子騎機車，沿向陽路往圓環東路行駛，與騎自行車逆向行駛在路中的72歲蔡姓婦人發生碰撞事故，婦人當場無呼吸心跳，送到衛福部豐原醫院急救後恢復心跳，目前在加護病房。
警方依規定施以酒精濃度測試，機車騎士無飲酒情形，自行車騎士待抽血檢測。這件車禍肇因初判為機車騎士分心騎車，自行車騎士逆向行駛。
豐原分局統計今年迄今，針對逆向行駛違規告發共有938件，警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則並注意路況，確保行車安全。
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