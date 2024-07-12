燃燒廢油渣火煙驚人！高雄科技廠房全面燃燒幸無人受傷

高雄市岡山區本工三路一家處理廢棄油渣的油炭科技廠今天上午6時14分許傳出火警，由於廢油渣燃燒火煙驚人，滾滾黑煙老遠看像龍捲風，又像黑色煙囪，消防局陸續增派39車86人馳援灌救，整座廠房全面燃燒，所幸未傳人員受傷、受困，火勢7時43分已控制，詳細起火原因由火調科調查。

岡山區本工三路一家處理廢棄油渣回收物的油炭科技廠，今天上午6時14分突傳火警，火煙從2樓廠房竄出，由於是油渣易燃物，火勢迅速蔓延，廠房陷入火海，濃濃黑煙向天際竄燒，老遠看像黑色龍捲風盤據空中。

消防局獲報後陸續派遣39車86人前往搶救，到場時約250平方公尺廠房已全面燃燒，消防人員立即布線射水搶救，所幸現場未傳出人員受傷、受困。