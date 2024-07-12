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才跟兒女道歉 欠債夫妻喝飲料亡
46歲周姓、42歲戴姓夫妻育有8歲及7歲兒女，因欠債又卡官司，前天夫妻不斷對兒女說「對不起」後，喝下摻有不明液體的飲料，倒臥桃園平鎮一家旅館內，旅館人員發現時，夫妻2人肢體已僵硬，2兄妹安靜在旁。檢方昨相驗，死因尚在鑑定中，2兄妹現由奶奶照顧。
周男本身有詐欺、毀損前科，原本家境小康卻不善理財，工作不穩欠下近百萬債務，5月中，友人接濟到旅館打工換宿；據了解，前天周男不斷對小孩說「對不起」，喝下含不明液體飲料倒臥，兄妹以為父母睡著，還替他們蓋棉被並墊上枕頭。
前天上午旅館人員送早餐至房間時，看到2人躺在地上，以為2人睡著，前天上午11時敲門，小兄妹開門，旅館人員才發現2夫妻身體已冰冷、僵硬。
友人透露，先前2人經濟不穩，就提供生活費、房租度難關，5月接濟到旅館做房務工作換宿，全家戶籍也遷至平鎮；數日前夫婦曾離家出走3天，勸回後答應會面對官司及生活，怎料跨不出心中的坎，感到遺憾。
警方發現無外力介入及打鬥痕跡，初步研判夫婦輕生。桃園地檢署檢察官昨會同法官相驗，死因尚在鑑定。戴女表弟、養母都表示，戴女許久未聯絡，不清楚他們的狀況，聞死訊沉痛訝異。
桃園市社會局表示，該對夫婦近期從新竹搬到桃園，因經濟因素列為脆弱家庭，5月底接手後，1個多月來訪視2次，並提供生活物資，與戴女對談未發現異狀；社工與戴女約8日見面申請急難救助，但當天聯絡不上。
社會局表示，2兄妹將讀小二、小一，戶籍遷到桃園時，與夫婦倆討論後決定9月入學；後續將與家屬討論，要在新竹或桃園生活，以及是否需社會局介入協助。
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